Baskin, il derby è degli Onions Rings, Crispy battuti (94-89)

Successo dopo due tempi supplementari al termine di un'autentica battaglia che ha emozionato i tanti presenti al Pala Sgr

Sarebbe stato più giusto un pareggio nel primo storico Derby tra Onions Rings e Crispy Onions, ma purtroppo nel Baskin il pareggio non è contemplato per cui sono stati i Rings a spuntarla dopo due tempi supplementari al termine di un'autentica battaglia che ha emozionato i tanti presenti al Pala Sgr.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Sacchetti degli assessori Borghesi e Garattoni e del Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi, e dopo il minuto di silenzio in ricordo della tragedia di Crans Montana, è iniziato questo primo Derby di Campionato Regionale Emilia Romagna di Baskin.

Sono i Rings con Babbi da tre punti e Riccardo Serafini in entrata a prendere un piccolo vantaggio nel primo quarto, poi però prima Bartolini e poi Agostini riportano i Cripsy a contatto e il primo quarto termina sul 18 a 18.

Nel secondo parziale si viaggia su un sostanziale equilibrio Babbi continua a segnare da tre punti mentre dall'altre parte è Zucchetto con scorribande a tutto campo a ergersi come protagonista. All'intervallo dopo il canestro allo scadere di Celli si va sul 37 a 35 per i Rings.

Nel terzo quarto i Rings allungano di una decina di punti ancora sfruttando le scorribande di Canini e la buona vena al tiro di Chiara Serafini, i Crispy però non demordono e con Giovarruscio e le percussioni dei suoi ruoli 5 si avvicinano sul 60 a 55 al termine del quarto.

Ultimo parziale che vede i Crispy prima rimontare e poi sorpassare grazie ad una difesa allungata che permette a Bartolini di segnare facili canestri in contropiede mentre i Rings si affidano sempre a Babbi. Sul 74 a 71 per i Crispy Babbi sbaglia un tiro a circa dieci secondi dalla fine prende il suo rimbalzo e serve Canini sul quale viene fischiata una difesa illegale nella zona di portaggio. Babbi quindi riceve la conseguente palla e a tempo scaduto segna la tripla del pareggio fissando il punteggio sul 74 a 74.

Nel primo supplementare sono i Cripsy a prendere qualche punto di vantaggio con i canestri di Agostini, ma dall'altra parte Ricci è scatenato prendendo diversi rimbalzi offensivi che trasforma in canestri e tiri liberi. A 10 secondi dalla fine sul punteggio di 80 pari Ricci sbaglia il secondo libero nella lotta a rimbalzo la palla finisce a Stargiotti che non riesce però a segnare e così si procede verso il secondo supplementare.

Le squadre sono stanchissime ma Babbi e caldo come una stufa e non smette di segnare. I Rings lo servono con continuità e lui ripaga con 3 triple (saranno 30 i punti per lui alla fine). Bartolini lotta come un leone e porta a casa alcuni canestri e diversi falli. A 2:40 dalla fine Stargiotti commette il quinto fallo e i Rings rimangono in campo con un giocatore in meno rimanendo con il solo Ricci come ruolo 5. A questo punto si erge come protagonista Canini che gestisce la palla facendo scorrere i secondi e andando a portaggio dove Alcantara segna il 94 a 85. I Crispy provano ancora la rimonta ma ormai le energie sono al lumicino e la contesa termina sul 94 a 89.

Per la cronaca nella seconda partita del concentramento Faenza Bianca batte Molinella 74 a 52

Dopo questo infuocato e interminabile Derby per i Crispy si giocherà Domenica prossima a Calderara di Reno contro Veni Baskin San Pietro mentre i Rings riprenderanno il 22 Febbraio sempre al Pala Sgr di Santarcangelo contro Faenza Blu.

IL TABELLINO

Onions Rings Santarcangelo - Crispy Onions 94-89

Onions Rings: Canini 17, Stargiotti 2, Serafini M 7, Bertozzi , Ricci 16, Maroncelli , Serafini R 8, Alcantara 6, Serafini C 8, Mitrugno, Babbi 30, Gaeta 2, Tamburini. All Gasparini

Crispy Onions : Bartolini 22, Giovarruscio 21, D'Ambrosio , Zucchetto 6 , Gouba, DellaPasqua, Agostini 14, Incerpi 2, Incitti 2, Magnelli, Deluca 12, Celli 5, Molari 6, D'Intino. All DiPadova

Arbitri Capra, Geminiani.

Parziali : 18-18 37-35 60-55 74-74 81-81