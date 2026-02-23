Baskin, Onions: doppio appuntamento e doppia vittoria

Battuto il Baskin Faenza Blu e Medibaskin Medicina

Dopo lo spettacolare derby dell'11 gennaio finito dopo due supplementari gli Onions scendono in campo ancora con entrambe le squadre al Pala Sgr davanti ad un folto ed entusiasta pubblico. Prima sono i Rings a vincere di misura su Baskin Faenza Blu poi sono Crispy ad avere la meglio Medibaskin Medicina.

La cronaca delle partite

Onions Rings Santarcangelo - Baskin Faenza Blu 74-69

Partita equilibrata fino alla fine quella tra Onions Rings e Faenza Blu che ha visto come protagonisti i rispettivi Pivot, Babbi per gli Onions e Bonetti per Faenza autori entrambe di una grande prestazione balistica.

Già dal primo quarto si intuisce il canovaccio tecnico dell'incontro con Faenza che va a servire nell'area del portaggio Bonetti mentre Santarcangelo si affida a Simone. Si va avanti in un sostanziale equilibrio ed il quarto termina 21 a 20 per i Gialloblù.

Seconda frazione con Santarcangelo che prova a spingere sull'acceleratore e grazie ad i rimbalzi offensivi si porta avanti di qualche punto. Faenza non molla e grazie al solito Bonetti si rifà sotto sul 39 a 36 all'intervallo lungo.

Nel terzo quarto i Faentini grazie sempre a Bonetti mettono la freccia e passano avanti di 5 punti. Dopo il time out di coach Gasparini gli Onions cambiano faccia e grazie ai portaggi di Canini e i canestri dei Pivot si rifanno avanti all'ultima pausa sul 54- 51.

Ultimo quarto che si decide su un paio di episodi. Una palla recuperata di Serafini Chiara favorisce il portaggio di Ricci per Babbi che non sbaglia da tre punti portando avanti Santarcangelo di sei punti. A 2 minuti dalla fine Liverani lanciato in contropiede dopo un rimbalzo viene rimontato e fermato da una spettacolare stoppata di Ricci. Sempre Ricci e Serafini Marco amministrano il vantaggio con i conseguenti liberi del Bonus e così i Rings possono festeggiare la quarta vittoria su cinque incontri in questo campionato. Risultato finale 74 a 69 per gli Onions.

Prossimo impegno per i Rings Domenica 8 Marzo a Ferrara contro West River Calderara Pop.

Parziali : 21-20 39-36 54-51 74-69

Onions Rings: Babbi 24, Alcantara 2, Serafini M 8, Simone 9, Canini 13, Serafini C, Rughi 2, Stargiotti, Gaeta 4, Ricci 10, Serafini L 2, Tamburini, Bertozzi. All Gasparini

Faenza Blu : Bonetti 33 , Patuelli 3, Maryam , Capra 4 , Gianessi 8 , Scaggiante 2, Lega 4, Billi 4, Placci, Cinque 4, Liverani 5, Barzanti 4, Secomandi. All Arcangeli

Arbitri Sacco, Agostini

Crispy Onions Santarcangelo - Medibaskin Medicina 84-67

Tornano alla vittoria anche i Crispy Onions nel match contro Medicina che si è deciso dopo un break favorevole dei Clementini già tra fine primo e inizio secondo quarto.

Primo parziale che vede da una parte Agostini sempre preciso al tiro mentre dall'atra parte risponde Iocolano in penetrazione. E' pero Zucchetto con 5 punti consecutivi a lanciare avanti i Cripsy che terminano il quarto sul 25-18.

Secondo quarto con gli Onions che si affidano ancora ai propri Pivot, sono il solito Agostini e Angeli Giacomo a permettere di aumentare ancora il vantaggio fine a 20 lunghezze nel finale di quarto. Quatto punti consecutivi di Caiumi per Medibaskin riducono lo svantaggio sul 45 a 30.

Terzo parziale che comincia con il tentativo di rimonta di Medibaskin sempre con Caiumi protagonista. I Crispy rispondono con capitan Incerpi e con 2 bombe di Giovarruscio e terminano il quarto avanti 66 a 53.

Ultimo parziale ancora con Angeli e Agostini precisissimi al tiro mentre Medicina si affida ancora a Iocolano che però nel finale deve uscire per una distorsione alla caviglia. L'incontro termina sul 84 a 67 per i padroni di casa.

Prossimo impegno per i Crispy Domenica prossima 1 Marzo a Faenza contro Faenza Bianca

Parziali: 25-18 45-30 66-53 84-67

Crispy Onions: Agostini 18, Angeli 10, Giovarruscio 15, Zucchetto 5, Incerpi 11, Della Pasqua, Incitti 1, Magnelli, D'Intino 6, Celli 4, Deluca 8, Bartolini 8, Cavalieri. All. DiPadova

Medibaskin: Linguerri 12, Fiorentini 8, Vassura 2, Iocolano 13, Filippi 2, Bergami 2, Zanettini 4, Sabou 3, Caiumi 11, Fergnani 5, Calzolari 2, Bellobuono 2, Morara, Romagnoli. All. Guidotti

Arbitri Sacco, Rughi