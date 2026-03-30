Baskin, Onions Rings a valanga su Calderara (91-54)

A Savignano ottavi di finale del campionato regionale. Domenica 12 aprile a Parma quarti di finale contro Scandiano

Giornata di Baskin con gli ottavi di finale del campionato regionale Emilia Romagna che si sono tenuti all Palestra dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone dove nei primi due incontri della mattina si sono affrontati Ferrara Baskin contro Baskin Brothers Molinella finita 76-56 per i Ferraresi e Calderara Jazz che ha battuto Calderara Pop 58 a 47.

Il pomeriggio vedeva impiegate le due squadre Onions: i Rings contro Calderara Rock e i Crispy contro Baskin Bologna.

West River Rock Calderara - Onions Rings Santarcangelo 54-91

La prima delle due sfide Onions parte con i romagnoli subito avanti grazie a Gaeta in percussione e Babbi a segnare da tre punti sul finire di quarto si accende anche Onofri per Calderara , ma alla prima sirena il punteggio dice 13-19 a favore dei Rings.

Secondo parziale che vede la rimonta di Calderara con Turchetti preciso in penetrazione, ma Canini e Babbi con 2 triple permettono a Gialloblù di finire il quarto avanti sul 28 a 31.

Terzo parziale che parte sul filo dell’equilibrio poi una serie di palle recuperate danno il là alle conclusioni di Serafini Chiara e Gaeta. I Rings si portano avanti di una decina di punti ma la ciliegina sulla torta la mette Ricci con una bomba sulla sirena che fissa il punteggio sul 41 a 59.

Ultimi 8 minuti con Santarcangelo in controllo, i Pivot Onions Babbi, Alcantara e Simone, non sbagliano più e la forbice si allarga fino al definitivo 54 a 91.

Prossimo appuntamento per i Rings domenica 12 aprile a Parma per i quarti di finale contro Scandiano.

IL TABELLINO

West River Rock: Ciuffreda 4, Onofri 12, Polastri 3, Casacchia 3, Di Noia 3, Bertuzzi, Armandi 8, Artioli J 2, Boschi 2, Turchetti 8, Paltrinieri 5, Tinti 4, Artioli F. All Cuzzani

Onions Rings: Babbi 27, Alcantara 4, Simone 6, Tamburini 2, Canini 15, Serafini R 4, Gaeta 11, Serafini C 8, Ricci 8 , Serafini M 6, Stargiotti, Mitrugno, Bertozzi. All Gasparini

Arbitri Cenedese, Lepape.

Parziali: 13-19 28-31 41-59 54-91

Note. Pubblico 300 persone circa