Baskin, Onions Rings eliminati ai quarti di finale

Con la sconfitta contro il forte Magik Scandiano (87-73) termina il campionato regionale

Anche per gli Onions Rings si conclude il campionato Regionale di Baskin dopo un quarto di finale giocato alla pari contro la forte compagine di Scandiano in un incontro che ha visto i pivot protagonisti da entrambi le parti.

Primo quarto con gli Onions che partono avanti grazie ai canestri da tre di Babbi e le percussioni in area di Ricci poi sul finire di quarto i Pivot Cavanni e Garlassi segnano ripetutamente e permettono ai Scandiano di terminare avanti 19-17.

Nel secondo parziale si accende anche Nardini mortifera da tre punti mentre gli Onions si affidano ancora a Babbi e Canini, ma Scandiano prende un piccolo margine con il tiro da tre allo scadere sbagliato di Babbi il punteggio si fissa sul 41 a 33 per gli emiliani.

Nel terzo quarto è ancora Nardini a segnare da tre gli Onions resistono con Babbi e Alcantara ma sul finire di quarto 7 punti consecutivi di Tesoro portano avanti sul 65 a 53 Scandiano.

Ultimo quarto con gli Onions che provano la rimonta affidandosi ancora a Babbi e Curti, ma Scandiano con i pivot Nardini e Cavanni non sbagliano più e la partita termina sul 87 a 73 per gli Emiliani.

Termina così il primo campionato per gli Onions affrontato con due squadre ricco di soddisfazioni e di crescite individuali e di squadra. Comincia però ora la post season che sarà occupata da tornei esibizioni e eventi che vedranno riunite le due squadre in vista della prossima stagione 2026-27.

IL TABELLINO

Magic Baskin Scandiano - Onions Rings Santarcangelo 87-73

Magic Baskin: Nardini 30, Cavani 16, Garlassi 11, Tesoro 12, Incerti Leo 2, Incerti Lor 2, Gugliotta 4, Okum, Zitto, Di Micco 5, Guarino 4, Parri, Cardone, Prisco. All Guarino

Onions Rings: Babbi 30, Alcantara 8, Curti 6, Tamburini , Canini 6, Serafini R 2, Gaeta , Serafini C , Ricci 14 , Serafini M 5, Serafini L 2 Stargiotti, Mitrugno, Bertozzi. All Gasparini

Arbitri Lolli, Lepape.