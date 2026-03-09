Baskin, per gli Onions vittoria nel finale (58-57)
Nella prestigiosa cornice della Bondi Arena di Ferrara battuto il Calderara Pop in un incontro equilibrato e deciso solo nelle battute finali
Ancora una volta gli Onions Rings strappano una vittoria nella prestigiosa cornice della Bondi Arena di Ferrara contro Calderara Pop in un incontro equilibrato e deciso solo nelle battute finali.
Primo quarto con Calderara che parte più forte grazie alle penetrazioni di Delmon e Cuzzani, gli Onions si affidano a Canini e chiudono il primo quarto sotto sul 17- 18.
Secondo parziale che vede ancora Calderara allungare sul più 5 grazie a Veronesi e JunLun, gli Onions riescono a mantenere il distacco sul 27 -30 grazie a due triple di Babbi.
Terzo parziale che inizia con la rimonta dei Clementini che mettono il naso avanti sfruttando la vena realizzativa di Canini. La partita si fa più tesa e nervosa. Serafini M. lanciato in contropiede subisce un antisportivo da Lodi, Babbi segna ancora da tre punti e il quarto termina 42 a 38 per i Romagnoli.
Ultimo parziale che vede subito la rimonta di Calderara con il solito Veronesi protagonista. Santarcangelo non molla ancora con Canini (saranno 24 i punti per lui alla fine) e si entra negli ultimi 30 secondi in parità con Calderara che cerca ripetutamente il suo pivot JunLun che però sbaglia due tiri consecutivi. Timeout per gli Onions che consegnano la successiva rimessa a Serafini Marco.
L' esperto ruolo 5 romagnolo controlla il possesso e subisce il fallo di Delmon a 8 secondi dalla fine con il bonus acceso, sbaglia il primo libero conseguente ma segna il secondo. Time out per Calderara che sulla rimessa si affida Delmon, il lancio lungo del ruolo 5 Emiliano però viene intercettato da Chiara Serafini che consegna la palla a Canini mentre suona la sirena della fine dell'incontro con il punteggio finale fissato sul 58 a 57 per i gialloblù.
Prossimo impegno per gli Onions Rings Domenica 22 Marzo a Santa Maria Codifiume contro Medicina, in un match che decreterà chi tra Onions Rings e Faenza Blu concluderà la stagione regolare al primo posto nel girone Sud.
Il tabellino
Onions Rings Santarcangelo West River Pop Calderara 58-57
Onions Rings: Alcantara 2, Curti 2, Babbi 15, Mitrugno, Tamburini, Canini 24, Bertozzi, Rughi, Serafini R, Serafini C, Ricci 6, Raoagiolo, Serafini M 9, Stargiotti. All Gasparini
West River Pop: Hu JunLun 12, Polga 2, Galli 6, Arienti 3, Tetta, Cuzzani 4, Saponaro, Santangelo, Veronesi 12, Dell'Orto, Berselli 5, Delmon 13, Lodi. All. Turchetti
Arbitri Lolli , Bisi
Parziali : 16-17 27-30 42-38 58-57