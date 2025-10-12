Basket A2, Dole si conferma da export: colpo a Mestre (73-92)

Rbr è stata padrona indiscussa mostrando sul parquet energia da vendere e soluzioni efficaci al tiro. In cinque in doppia cifra

La Dole Rimini si conferma rullo compressore in trasferta. Dopo il ko casalingo al Flaminio contro la Gruppo Mascio Bergamo, i ragazzi di coach Dell’Agnello riescono immediatamente a dare la scossa e vincono con autorità la disputa al cospetto della Gemini Mestre (73-92 il finale) allenata dall’ex coach Mattia Ferrari.

Rbr è stata padrona indiscussa mostrando sul parquet energia da vendere e soluzioni efficaci al tiro: partita di fatto mai in discussione, 10-0 in avvio e già 20 punti di differenza nel cuore della seconda frazione (30-50). Notevole il gap tecnico in campo, con i padroni di casa che nemmeno nel secondo tempo sono mai riusciti a impensierire i romagnoli. Per la Dole ben cinque gli uomini in doppia cifra. Da segnalare un’assenza per lato: Rimini deve fare a meno di Camara, mentre Mestre è priva di Stewart.

Coach Ferrari sceglie Valsecchi, Curry, Aromando, Bonacini e Galmarini. La Dole replica con Robinson, Denegri, Marini, Ogden e Simioni. I biancorossi, dopo la strigliata nel dopo gara contro Bergamo, partono con la corretta intensità: una Dole energetica apre il match con la tripla di Marini poi vola con un break significativo fino al 10-0 con il 3/3 dalla lunetta di Ogden. A sbloccare i padroni di casa è Galmarini 2-10, ma Robinson da tutto libero va a depositare la tripla del 2-13. Gli uomini di coach Dell’Agnello prendono il controllo del match con scrupolosità: dopo 6’ Rimini va a inserire il 20° posto nel pallottoliere 7-20 con Robinson. Nel finale del quarto la Dole allunga ulteriormente 14-27 con la tripla di Denegri, poi capitan Tomassini dice 3+1 per il +15 (16-31) con cui si chiude la prima frazione. Rbr bene al tiro (6/11 da due, 4/6 da tre) e super nel controllo dei rimbalzi 11-5.

Il leitmotiv non cambia nel secondo quarto. Anzi, il bottino della Dole si incrementa. Subito Robinson con la tripla del +18 (16-34) e con una Rimini che sbaglia molto poco e distribuisce molto bene le soluzioni al tiro. A 7’39 la Gemini, a firma Bonacini, prova a ricucire fino al -11 (23-34), ma la Dole riprende subito in mano il pallino del gioco: schiacciata a due mani di Ogden per il 23-36, poi a metà frazione i liberi di Robinson valgono il nuovo +15 (25-40). Il gap si dilata ulteriormente, Marini fa l’americano e prima dice +17 (27-44), poi +19 (27-46). La Dole scappa anche sul +20 (30-50) al 19’ sempre con Marini. Il quarto si chiude sul 33-52 con l’appoggio di Pollone.

Si riparte con la Dole padrona della partita. Si ritocca ulteriormente il massimo vantaggio: +23 (38-61) con Marini. Ogni volta che la Gemini prova a rientrare, viene ricacciata indietro dai biancorossi: accade ad esempio sul 54-67 quando Valsecchi va a segnare la tripla che vale il -13 (54-67) oppure con il 2+1 di Bonacini del 57-69. Ma nel finale di quarto Rimini torna a riprendere l’assoluto controllo: significativa la tripla di Tomassini del 57-74 e l’arresto e tiro di Denegri del 61-76 con cui si chiude il 30’.

Negli ultimi 10’ la Dole non rischia praticamente più nulla. Al 32’ è nuovo +20 (61-81) con la tripla di Denegri. Il bottino si incrementa ancora nella parte centrale della frazione: Simioni va per il +22 (63-85) e con un tre su tre dai liberi Ogden trova il nuovo massimo vantaggio di 25 lunghezze (63-88). Con 4 minuti ancora da giocare la Dole sa già di aver messo in cassaforte i due punti: ancora +25 (65-90) con Simioni. A capitan Tomassini e compagni non resta che amministrare il vantaggio: termina 73-92.

IL TABELLINO

Gemini Mestre – Dole Rimini 73-92

GEMINI: Giordano 12, Curry 11, Bechi 5, Valsecchi 10, Galmarini 5, Porcu, Boussounka, Alipiev 3, D’Argento, Bizzotto, Bonacini 13, Aromando 14. All.: Ferrari.

DOLE: Leardini 5, Tomassini 7, Denegri 10, Sankare 2, Marini 16, Ogden 19, Pollone 2, Della Chiesa, Robinson 17, Simioni 14, Camara. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 16-31, 33-52, 61-76