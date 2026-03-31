Beach Tennis Over 40, trionfo riminese: Urbini Federico campione d’Italia

Il riminese Urbini Federico si aggiudica il titolo tricolore Over 40 a Forlì

Si è conclusa a Forlì la rassegna tricolore dedicata agli Over di Beach Tennis, con circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. La competizione ha messo in mostra grande agonismo, passione e fair play nelle diverse categorie senior.

A conquistare il titolo italiano Over 40 è stato il riminese Urbini Federico, che insieme al suo compagno di doppio ha dominato il torneo dimostrando tecnica, esperienza e determinazione. Un risultato che conferma l’eccellenza del beach tennis riminese e il livello sempre più competitivo degli atleti italiani nelle categorie Over.