Beccato a chiacchierare fuori di casa mentre è ai domiciliari: 52enne trasferito in carcere

I Carabinieri lo hanno sorpreso all’esterno dell’abitazione mentre parlava con un’altra persona

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Rimini, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 52enne di origini albanesi, già sottoposto agli arresti domiciliari per una violazione della normativa sugli stupefacenti.

Il provvedimento è arrivato a seguito delle contestate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Nel corso di un controllo serale, i militari hanno notato l’uomo all’esterno della propria abitazione mentre parlava con un’altra persona, che alla vista della pattuglia si è allontanata rapidamente.

Il 52enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe cercato di rientrare velocemente in casa per eludere il controllo, arrivando a spintonare uno dei militari intervenuti. A seguito dell’episodio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’Arma ha quindi trasmesso un’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Rimini, valutato il quadro indiziario, ha disposto l’aggravamento della misura, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.