Beccato all’alba mentre sfonda una porta con il martello: ladro arrestato a Rimini

La segnalazione alla Polizia è arrivata dai vicini di casa

Questa mattina, 15 febbraio, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino gambiano con l’accusa di tentato furto in abitazione.

Intorno alle ore 6:30, una pattuglia della Volante è intervenuta in via Ceccarelli 31 a seguito della segnalazione di un uomo che stava colpendo violentemente la porta dell’appartamento di alcuni vicini. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo ancora in possesso del manico di un martello da carpentiere. A seguito di una perquisizione personale, è stato inoltre rinvenuto un cacciavite, occultato nei pantaloni.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la giornata di lunedì 16 febbraio. La Polizia di Stato invita i cittadini a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di rumori sospetti o situazioni anomale.