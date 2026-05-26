Beccato mentre spacciava: aveva un "sasso" di cocaina a casa. Arrestato

Un 40enne albanese è stato arrestato per spaccio e possesso di droga

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini, in flagranza di reato, un quarantenne per detenzione di sostanze stupefacenti. Continua l’attività della Polizia di Stato nel contrasto ai reati di criminalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di droga.

Nel pomeriggio del 25 maggio, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un uomo che si aggirava sospetto nella zona di Miramare. Dopo i primi riscontri, è stato individuato mentre usciva dalla propria abitazione e si dirigeva, a bordo della propria autovettura, verso il litorale della zona sud di Rimini, dove avrebbe avuto ripetuti e rapidi contatti con alcuni soggetti, facendo così ipotizzare la cessione di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi fermato il soggetto, un quarantenne albanese residente a Rimini e già gravato da precedenti specifici in materia di droga. A seguito del controllo e della successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina già confezionata e pronta per la cessione, oltre a un “sasso” della stessa sostanza, per un peso complessivo di 67 grammi.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.