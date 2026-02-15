Beer Attraction a Rimini, 600 espositori da tutto il mondo: 16 febbraio atteso il Ministro Lollobrigida

A seguire il taglio del nastro è stata la cerimonia di consegna del Lorenzo Cagnoni Award 2026

È stata inaugurata questa mattina (domenica 15 febbraio) alla Fiera di Rimini l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group che fino al 17 febbraio riunisce in riviera il mondo del fuori casa. Nei 14 padiglioni si muove un sistema di filiere che conta oltre 600 espositori da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 nazioni mentre il bar contemporaneo conquista spazio e centralità con la nascita di Mixology Attraction e la conseguente crescita del 39% dell’area mixology.

Alla cerimonia inaugurale – introdotta dal saluto di Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, da quelli di Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna e Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini – sono intervenuti Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Federico Sannella, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Poco dopo, sempre in fiera, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha preso parte ai Campionati della Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi, confermando la sua attenzione al contest “Ragazzi Speciali”. Alla stessa Fic Arena, domani è previsto l’intervento del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

A seguire il taglio del nastro è stata la cerimonia di consegna del Lorenzo Cagnoni Award 2026, il riconoscimento dedicato alle soluzioni più innovative per il settore Out of Home. L'iniziativa, rivolta sia alle start-up – che con la loro visione pionieristica e approccio disruptive rappresentano una delle forze trainanti dell’innovazione – sia a tutte le aziende espositrici che si impegnano nello sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia, contribuendo così al progresso del settore Food & Beverage. Tra le start-up, il primo posto è andato a Crave Srl, che porta nel foodservice l’intelligenza dei dati: una piattaforma digitale capace di leggere i dati in tempo reale per aiutare locali e fornitori a capire cosa vendere, quando e quanto ordinare, riducendo gli sprechi. Secondo posto per Mountain’s Goat GmbH, progetto che punta a rendere il beverage più sostenibile, lavorando su processi produttivi a basso impatto ambientale e su modelli più circolari e responsabili. Terzo gradino del podio per Voucherly Srl, che trasforma i classici programmi fedeltà in strumenti digitali smart, capaci di portare nuovi clienti nei locali e di fidelizzarli con promozioni mirate e misurabili.