Bellaria accoglie l'arte di Antonella Bertoni: l'inaugurazione della personale al Palazzo del Turismo

Il percorso dell'artista mantovana in mostra fino al 21 agosto, tra paesaggi, geometria e la visione quantica dell'esistenza

Presso l'hotel "Il gabbiano sul mare", si è tenuta la conferenza pubblica del maestra Antonella Bertoni, propedeutica all' apertura della personale dell'artista che si terrà oggi alle 21,30 al Palazzo del turismo. Il prof. Puntelli ha descritto con grande puntualità le caratteristiche artistiche di Antonella Bertoni.



Artista originaria di Mantova, ha esposto in luoghi simbolo della cultura contemporanea in Italia e all'estero quali palazzo filippini Besana Brianza, museo Diocesano di Massa, palazzo vescovile quingentole Mantova, e anche alla fiera expo arte montechiari Brescia.

La personale contempla tutto il suo percorso, dal figurativo e del paesaggio al geometrico. Con uno spazio anche alla tecnica dell'acquarello. Cuore della sua ricerca è la visione quantica dell'esistenza, una visione artistica che trasforma il sentire umano in esperienza visive coinvolgenti tra materia, emozione, coscienza.



Ingresso libero al palazzo del turismo Bellaria tutte le sere dal 23 luglio al 21 agosto 2026.