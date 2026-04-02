Bellaria, apre il nuovo lungomare: "Pasqua sarà importante stress test per viabilità e sosta"

Il sindaco Giorgetti: "Incentiviamo alla mobilità sostenibile"

Chiuso il cantiere, apre e sarà fruibile da domani pomeriggio (3 aprile) il nuovo lungomare di Igea Marina. La creazione del nuovo frontemare interessa circa un chilometro di viale Pinzon, compreso tra il bagno 64 e piazza Alda Merini: per un valore di tre milioni di euro equidivisi tra risorse regionali e comunali. Nella direzione mare-monte, il frontemare vede a fianco delle strutture balneari una prima fascia arredata con piante, un percorso ciclopedonale a sezione variabile, un’altra area verde e la carreggiata. Sul lato monte, completa la sezione un marciapiede, prestandosi alla pedonalizzazione totale ad esempio in orario serale o in occasione di eventi. Sono stati inseriti anche i gradini della pioggia, bacini realizzati appena sotto la superficie calpestabile funzionali tanto al contenimento delle conseguenze in caso di eventi meteo estremi, in primis allagamenti, quanto a un utilizzo virtuoso della stessa risorsa idrica.

“Un’apertura che intendiamo accogliere e celebrare ringraziando anzitutto i cosiddetti frontisti, tutte le attività che insistono su viale Pinzon, alle quali riconosciamo la pazienza e la comprensione con cui hanno saputo vivere gli scorsi mesi il cantiere e l’avanzamento dei lavori. Con l’apprezzabile valore aggiunto, in molti casi, di aver tenuto aperte le stesse, dando continuità di servizi e fruibilità alla zona: dalle edicole ai negozi, dalla farmacia a bar e pubblici esercizi. Non dimenticando quelle attività che insistono sul demanio, le quali anche nei prossimi mesi certamente incontreranno nuove difficoltà, date dalla combinazione tra lavori e normative, verso le quali esprimiamo la stessa gratitudine. Anche questi operatori, ne siamo certi, sapranno comprendere a pieno come i disagi, talvolta ingenti, legati agli interventi di natura urbana in atto, saranno presto compensati dall’enorme salto di qualità consegnato da questa rigenerazione al lungomare di Igea. Un grazie che doverosamente va esteso a tutte le maestranze, dai tecnici agli operai, che hanno lavorato alacremente permettendo all’opera di rispettare i tempi e di aprire prima di Pasqua. Rinviando poi al prossimo 23 maggio il taglio del nastro, in quello che sarà un grande evento per i nostri cittadini e i nostri turisti", il commento del sindaco Giorgetti.

Alcune rifiniture, in termini di arredi e di verde, saranno completate prima della stagione estiva. "Ma già in questi giorni cittadini e ospiti di Bellaria Igea Marina - prosegue il primo cittadino - potranno toccare con mano un’opera che modificherà in positivo l’esperienza di chi frequenta la zona. Architettonicamente innovativa, è stata concepita progettualmente per spingerci a cambiare le nostre abitudini, dando espressamente priorità allo spostamento a piedi, in bici, all’attività di running. Non sarà certo precluso il passaggio delle auto e sono previste tre aree per il carico-scarico a beneficio delle strutture, ma davvero invitiamo tutti i cittadini a cogliere il cambio di paradigma, in termini di mobilità urbana, che questa rigenerazione ci offre”.

“Come sempre, le festività di Pasqua rappresenteranno anche un primo stress test stagionale in tema di viabilità e sosta - la riflessione offerta poi dal primo cittadino - legato specialmente al raggiungimento delle strutture ricettive e alle annesse attività di carico e scarico, nonchè ai tanti eventi in calendario, non da ultimo quelli sportivi. Il mio invito è quello di dare prova del buon senso sempre dimostrato dalla nostra comunità, approfittando altresì questi giorni dei tantissimi stalli per la sosta che saranno gratuiti ancora per alcune settimane: a titolo di esempio, quelli a monte della ferrovia a Igea Marina, quelli di piazza del Popolo di fronte al Comune e quelli presenti nel parcheggio di via Costa".

Viabilità: i principali provvedimenti in vigore

Al fine di consentire lo svolgimento delle tante manifestazioni in programma, saranno in vigore i prossimi giorni alcuni provvedimenti straordinari in termini di sosta e viabilità. Tra questi, la preclusione di piazzale Perugia a partire da domani sino al 6 aprile compreso, la chiusura di alcuni tratti dello stesso viale Pinzon tra le giornate del 4 e del 5 aprile, il divieto di sosta nel parcheggio di via Metauro dietro alla Biblioteca Comunale dalle ore 00:00 del 5 alle ore 8.00 del 6 aprile.

Sabato mattina per garantire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica “6° Trofeo Città di Bellaria Igea Marina - 5° Memorial Stelio Neri”, in programma dalle 9.30 alle 13.30 circa, è prevista la sospensione della circolazione, nell’imminenza e durante il transito dei corridori, sulle vie Ennio, Bobbio, Ravenna, Orazio, Doria, Dandolo e Pisani. Nelle stesse strade – per intero o a tratti – durante tutta la giornata sarà in vigore divieto di sosta ambo i lati della carreggiata.