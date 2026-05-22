Bellaria capitale del beach volley: Kiklos conferma il successo della stagione

Dopo i 13.000 partecipanti dei primi appuntamenti stagionali, Kiklos prosegue con nuovi tornei giovanili e grandi eventi

La stagione Kiklos entra nel vivo confermando Bellaria Igea Marina come capitale del beach volley nazionale. Dopo i due weekend consecutivi dello Young Volley, che hanno portato oltre 13.000 partecipanti fino a domenica 3 maggio, il calendario prosegue e vanta altri tre weekend consecutivi sulla sabbia, a cominciare dallo scorso fine settimana per culminare con quello del ponte del 2 giugno.

Archiviato con successo, nonostante il meteo infelice dei primi due giorni, lo storico BVK Maggio giunto alla sua 31° edizione, da questo pomeriggio gli occhi sono puntati sulla Kiklos Summer Cup, l’ultimo torneo giovanile della stagione Kiklos, in programma da domani sabato 23 a domenica 24 maggio. Seguirà a ruota il mastodontico BVK Giugno, la grande kermesse di beach volley in programma da sabato 30 maggio a lunedì 2 giugno.



I numeri confermano la crescita costante delle manifestazioni e l’enorme richiamo del nome Kiklos: si passa dai 1.300 partecipanti dello scorso fine settimana ai 2.700 pallavolisti in arrivo, per poi concludere tra una settimana con altri 2.900 beachers pronti ad invadere la spiaggia del Beky Bay. Un vero e proprio boom di presenze che coinvolge ogni anno atleti, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia e non solo.



La tredicesima edizione della Kiklos Summer Cup si traduce con 50 società sportive provenienti da tutta Italia e 430 squadre iscritte. Sono 5.300 le presenze alberghiere previste tra atleti (dai 10 ai 20 anni), tecnici e famiglie al seguito: questo appuntamento rappresenta per molti la ciliegina sulla torta per celebrare la conclusione della stagione sportiva oppure concedersi un mini-break in vista del rush finale fatto di finali territoriali, regionali e nazionali.

Alle nove categorie giovanili, dal MiniBeachVolley all’Under 19 maschile e femminile, si aggiungono le due categorie per gli Accompagnatori che potranno cimentarsi in tornei di beach volley e biliardino, contribuendo a creare il clima di festa che caratterizza ogni evento Kiklos. Non solo sport, in quanto alle competizioni si affiancherà infatti un ricco calendario di intrattenimento con dj set, spettacoli, disco party e tanta animazione on the beach pensate per coinvolgere atleti e pubblico di ogni età.



Partner tecnico delle manifestazioni Kiklos è sempre Wilson, multinazionale produttrice di articoli sportivi. Al fianco di Kiklos c’è ancora Babbi, storica azienda dolciaria di Bertinoro, protagonista del tradizionale momento gastronomico di domenica, il Babbi Piadina Party. Tra le novità di quest’anno già annunciate spicca inoltre Ravensburger, azienda tedesca leader in Europa nella produzione di puzzle, giocattoli e giochi da tavolo, che animerà la spiaggia con premi e laboratori CreArt, garantendo colori e divertimento per tutti. Altro nome altisonante presente in spiaggia con Kiklos ad arricchire il montepremi della manifestazione, è Lemon Soda, celebre soft drink italiano affiancato dall’energy drink Lemon Soda Energy Icy Breeze. A completare il parterre dei grandi nomi italiani partner di Kiklos ci sarà anche Antonio Fiore Alimentare, azienda pugliese specializzata nella produzione di taralli e altri prodotti da forno a lievitazione naturale.



I vincitori del BVK Maggio. Maschile: 4x4 Gold “Bustina di Sabbia” (RN) – 4x4 Silver “Belli si nasce fighi si diventa” (RN) – 2x2 Gold Casadei-Caminati (FC) – 2x2 Silver Pecci-Gattei (RN).

Femminile: 4x4 Gold “All’Ultimo” (FC) – 4x4 Silver “Zilli the Queen” (VR) – 2x2 Gold Poszmikova-Kapralova (REP. CECA) – 2x2 Silver Clemenz-Severoni (SVI). XtraFriday “Ho una bella playlist su Spoty” (MI).