Bellaria: Confcommercio porta giochi e animazione in via Perugia

Nei giorni 7, 8 e 9 febbraio, Confcommercio BIM Imprese, insieme ai suoi associati, trasforma la città in uno spazio di gioco, incontro e comunità.

Le Casette delle Meraviglie prendono forma tra sorrisi, merende condivise, giochi di una volta, storie raccontate ad alta voce e una maga pronta a far brillare gli occhi dei più piccoli. Un modo autentico di prendersi cura del territorio e di valorizzare una Bellaria Igea Marina viva e accogliente in ogni stagione.

Con questa iniziativa Confcommercio BIM Imprese sceglie di esserci, creando occasioni di incontro e dando valore alle imprese locali, aiutandole a farsi conoscere e a crescere insieme alla città.

L’evento si svolgerà dal 7 al 9 febbraio 2026, dalle 14.30 alle 17.30, in via Perugia a Bellaria Igea Marina.

Domenica 8 febbraio, alle 15.30, appuntamento speciale con Magica Sofia, tra merenda e giochi per tutti i bambini.