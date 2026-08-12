Bellaria, contro i furbetti dei rifiuti potenziati i controlli: individuate le zone "critiche"

Registrati casi di abbandono di rifiuti o di errato conferimento

A Bellaria Igea Marina potenziati i controlli contro i furbetti dei rifiuti, a seguito delle numerose, recenti segnalazioni su episodi di abbandono dell'immondizia o sull'errato conferimento della stessa. "I comportamenti individuali hanno conseguenze dirette sul decoro della nostra città: è questo il messaggio che intendiamo dare, attraverso la presenza e la sensibilizzazione, ma anche, laddove necessario, potenziando la parte repressiva rispetto all’irregolare conferimento dei rifiuti", commenta l'assessora Adele Ceccarelli. Con l'associazione Kronos è stata definita l'attività di controllo, che come detto sarà potenziata: una decina di unità sarà impegnata a rotazione per tutto il mese di agosto sul territorio di Bellaria Igea Marina. Un servizio extra che si aggiunge al presidio ordinariamente garantito sul territorio dalla preziosa partnership con l’associazione, finalizzato a garantire un giro di vite in tema di conferimento rifiuti.

Nel dettaglio, “saranno attenzionate le ‘casette eco smarty’ presenti a Bellaria Igea Marina, in particolare le due in prossimità delle quali si sono verificati i casi più frequenti di abbandono rifiuti, ossia quella di via Tibullo e quella di via Pertini; le altre due si trovano in via San Martino e in piazzale Gramsci, vicino alla Stazione di Bellaria” .

In queste zone, “saranno presenti alcuni agenti accertatori ambientali di Accademia Kronos, pronti a dialogare con i fruitori delle casette, a offrire loro informazioni utili sul funzionamento delle stesse e, in generale, sul corretto conferimento dei rifiuti. Un’attività in presenza quotidiana e che sarà particolarmente intensificata nei fine settimana, pensata per avere anche funzione di deterrenza, visto che, lo ricordo, tali agenti hanno potere di elevare verbali".