Bellaria, dall’Azerbaigian un appello per ritrovare Alba Maioli: "Dopo la guerra mio padre non l’ha mai dimenticata"

Radil Alizade cerca i discendenti di una famiglia bellariese conosciuta dal padre Khanbala Aliyev durante la guerra. Nel diario del 1945 i ricordi di Alba e di Daniela, chiamata affettuosamente “zia Daniela”.

Ci sono nomi che restano scritti su un diario per più di ottant’anni. E poi ci sono ricordi che attraversano il tempo e le distanze, fino a tornare a Bellaria da migliaia di chilometri più in là. Dall’Azerbaigian, Radil Alizade sta cercando una famiglia che suo padre, Khanbala Aliyev, aveva conosciuto durante la Seconda guerra mondiale, quando proprio in Romagna venne a combattere durante il conflitto. Il suo appello, pubblicato ieri sui gruppi social della città di Panzini, è rivolto ai cittadini: trovare i discendenti di Alba Maioli e di una donna di nome Daniela, che nel 1944 e nel 1945 furono accanto a suo padre.

La storia è affidata alle pagine di un diario manoscritto del 1945. Khanbala Aliyev, che in Italia era stato registrato con i nomi di Elio Xanbala o Alio Canbala, racconta di aver incontrato Alba nell’agosto del 1944, quando si trovava nel villaggio di Bellaria. La ragazza, secondo i ricordi riportati dal figlio, era nata intorno al 1925 o 1926.

Accanto a lei c’era Daniela, forse la madre, forse una zia. Un legame che il diario non chiarisce del tutto, ma che restituisce attraverso un appellativo affettuoso: "Daniela bibi", che in azero significa zia Daniela. Prima di lasciare l’Italia, Aliyev riuscì a incontrare ancora una volta Alba e Daniela. L’ultimo saluto risalirebbe ai giorni tra il 10 e il 13 agosto 1945, poco prima del rimpatrio dal Campo numero 16 di Cesenatico.

Da allora sono passati più di ottant’anni. Radil Alizade oggi prova a ricostruire quella parte della storia familiare e a trovare qualcuno che possa riconoscere quei nomi. "Qualcuno di voi ricorda Alba Maioli o Daniela, oppure conosce i loro figli o nipoti"», chiede nel messaggio pubblicato sui social. Il cognome Maioli è conosciuto da generazioni a Bellaria. Ed è proprio alla memoria della comunità che si affida la ricerca, nella speranza che un dettaglio, una fotografia o un racconto tramandato in famiglia possano aiutare a ritrovare i discendenti. "Sarebbe un’emozione immensa per la nostra famiglia poterli salutare e condividere con loro queste preziose memorie del 1945", scrive Radil.

