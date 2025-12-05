Bellaria: Donne dal filo rosso - un racconto che resta impresso su carta

Serata intensa al Teatro Astra: sei donne del territorio raccontano le loro storie in “Donne dal filo rosso”, evento contro la violenza di genere.

Una serata intensa e carica di significato ha animato il teatro Astra di Bellaria Igea Marina, in occasione di Donne dal filo rosso, l’evento promosso dal Comune per la Giornata contro la violenza sulle donne. Sul palco, sei protagoniste locali — Augusta Della Chiesa, Maria Grazia Grechi, Lia Corbelli, Samantha Migani, Sabrina Gradara e Mary Alesiani — hanno portato la loro voce, ciascuna con un’identità e un percorso unici, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della ricchezza e della complessità femminile del territorio. La giornalista che ha guidato il talk ha condotto le ospiti con domande semplici e dirette, lasciando emergere racconti di libertà conquistate, passioni coltivate, ostacoli superati e rinascite inattese. Un dialogo sincero, attraversato da emozioni vive, che ha instaurato un clima di ascolto profondo dentro la sala. A chiudere la serata, un gesto simbolico e potentissimo: la consegna delle fotografie stampate, realizzate dalla fotografa Alessia Bocchini. Non semplici immagini, ma frammenti tattili di ciò che era appena accaduto sul palco: storie, sorrisi, sguardi, emozioni che trovavano una nuova forma sulla carta. Le fotografie — curate, intime, attente a un’espressione o a un dettaglio rivelatore — hanno saputo racchiudere l’essenza dell’incontro.

Ogni stampa è diventata una piccola storia a sé, un oggetto da portare con sé per continuare a sentire viva l’esperienza della serata. Un ponte tra l’istante appena vissuto e la sua eredità emotiva, capace di trasformare un evento in un ricordo destinato a durare. L’intento dell’iniziativa è chiaro: lasciare un segno, far sì che quelle voci continuino a parlare anche dopo la chiusura del sipario. Le foto stampate lo rendono possibile, custodendo sguardi e gesti che meritano di essere ricordati. Perché ogni volto racconta una storia — e ogni storia merita di trovare spazio, anche sulla carta. Donne dal filo rosso non è stato solo un incontro: è diventato un archivio vivo di memorie, un omaggio alla forza, alla complessità e alla presenza delle donne della comunità. Un filo rosso, appunto, che continua a intrecciare storie e a legare persone, anche oltre i confini di una serata.