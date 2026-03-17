Bellaria, entro il 15 maggio le domande per servizi mensa, pre-scuola e trasporto

Il servizio mensa si rivolge agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia Cervi, Il Gabbiano e Bosco incantato, le scuole primarie Ferrarin, Manzi e Carducci

È ufficialmente aperta, con scadenza fissata al 15 maggio, la finestra utile per le iscrizioni afferenti a servizi importanti a supporto dell’attività didattica a Bellaria Igea Marina: i servizi mensa, pre-scuola e trasporto, con riferimento al prossimo anno educativo 2026-2027.

Il servizio mensa si rivolge agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia Cervi, Il Gabbiano e Bosco incantato, le scuole primarie Ferrarin, Manzi e Carducci. “Un servizio rispetto al quale è da sempre forte l’impegno della nostra amministrazione - spiega l’assessore alla Scuola Francesco Grassi - al fine di garantire qualità a condizioni economiche congrue, tenendo conto che la refezione scolastica a Bellaria Igea Marina muove un significativo volume economico, dato consuntivo dell’anno 2024-2025, di oltre 760.000 euro. È anche istituito nel nostro Comune un comitato mensa che si riunisce almeno tre volte all’anno, a cui siedono rappresentati del corpo docente e delle famiglie: fa piacere sottolineare come i riscontri emersi da questo tavolo siano sempre stati positivi, così come si è intervenuti tempestivamente con gli aggiustamenti del caso, nelle circostanze in cui sono state palesate istanze particolari".

Per ciò che concerne il servizio di trasporto scolastico, esso interessa i ragazzi frequentanti le scuole primarie Ferrarin, Manzi e Tre Ponti, la secondaria di primo grado Panzini (Avviso allegato, con liste fermate bus). Un modo per coprire il tragitto casa-scuola e ritorno che, sempre con riferimento all’anno 2024-2025, è stato scelto a Bellaria Igea Marina da oltre 500 alunni, di cui una ventina di ragazzi con disabilità, muovendo una cifra di oltre 300.000 euro. “Aspetto non banale nella nostra città, il fatto di coprire interamente il servizio con risorse proprie del nostro Ente, in termini di mezzi e personale”, sottolinea l’Assessore. “In termini concreti, questo significa la possibilità di andare a coprire senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie, il trasporto dei ragazzi per le gite e le uscite didattiche sotto i 15 chilometri, piacevoli e preziose integrazioni alla didattica soprattutto nella bella stagione”.

Inoltre, sino a metà maggio è possibile iscrivere i bambini delle primarie Ferrarin, Manzi, Tre Ponti e Carducci a un terzo servizio, quello pre-scuola, utile a tante famiglie ed in particolare quei genitori che devono far convivere la routine lavorativa con l’accompagnamento dei figli a scuola.