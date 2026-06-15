Bellaria Igea Marina celebra Raffaella Carrà nel giorno del suo compleanno

Il 18 giugno doppio appuntamento tra il Rumore BIM Festival e il concerto-tributo della Dino Gnassi Band dedicato alla regina della tv italiana

Un omaggio sincero, profondo e in musica. Il 18 giugno, nel giorno in cui l’indimenticabile Raffaella Carrà avrebbe festeggiato il suo compleanno, Bellaria Igea Marina si stringe attorno al ricordo della Regina della televisione italiana.

La località romagnola, profondamente riconoscente all’artista che proprio qui ha trascorso gli anni felici della sua fanciullezza e giovinezza, la onorerà con una giornata interamente dedicata al suo mito, divisa tra due grandi appuntamenti che animeranno il pomeriggio e la sera.

Si partirà all'orario dell'aperitivo, alle ore 18.00, con l'attesissima tappa di Rumore BIM Festival, il prestigioso contest per nuovi talenti dedicato proprio alla Carrà. Il festival, giunto al culmine della sua ricerca di eccellenze artistiche, è organizzato da Anteros Produzioni in stretta sinergia con il Comune di Bellaria Igea Marina e la Fondazione Verdeblu.

Questa tappa rappresenta un tassello fondamentale del percorso che porterà i migliori talenti d'Italia a sfidarsi proprio a Bellaria Igea Marina per le attesissime finali nazionali, in programma al Palacongressi dal 9 all'11 ottobre.

Finita la parentesi pomeridiana dedicata ai nuovi talenti, la celebrazione entrerà nel vivo della notte romagnola. Alle ore 21.30 i riflettori si accenderanno sul grande show intitolato "Fiesta! Tributo a Raffaella Carrà con la Dino Gnassi Band", un travolgente omaggio all'artista.

La storica formazione ripercorrerà la straordinaria carriera della Carrà attraverso le sue canzoni più celebri e amate, pronte a far cantare e ballare l'intera piazza in un clima di festa e nostalgia positiva.

«Bellaria Igea Marina non dimentica le sue radici e il legame profondo con Raffaella Carrà», spiegano gli organizzatori. «Celebrarla nel giorno del suo compleanno con una doppietta di eventi così importanti, che uniscono il futuro della musica italiana rappresentato dai giovani di Rumore e la memoria storica dei suoi grandi successi musicali, è il nostro modo per dirle ancora una volta grazie».

L'appuntamento è quindi per il 18 giugno, a partire dalle ore 18.00, per una maratona di musica, spettacolo ed emozione nel cuore di Bellaria Igea Marina.