Bellaria Igea Marina dice sempre più "sì": aumentano i matrimoni e le location

Boom del settore "wedding": nel 2025 celebrate 70 cerimonie

“Una crescita che fa ben sperare, un dato senz’altro non esaustivo ma che offre una chiave di lettura positiva sullo stato di salute della nostra comunità, al pari del numero dei nuovi nati, finalmente tornato a crescere – dato quest’ultimo che sarà oggetto di comunicazione ed approfondimento nei prossimi giorni - “ Così il Sindaco Filippo Giorgetti commenta oggi il nuovo aumento del numero di matrimoni fatto registrare a Bellaria Igea Marina: che nel 2025 appena concluso sono stati 70, 8 in più rispetto a quelle 62 cerimonie che nel 2024 già avevano rappresentato la cifra più alta raggiunta in anni recenti.

Ad aumentare, sono state soprattutto le cerimonie religiose, passate dalle 13 del 2024 a 20 nel 2025, mentre quelle civili sono state 50, una in più rispetto all’anno precedente. Tra queste, 26 sono state celebrate presso la Sala del Consiglio Comunale – che ha accolto anche un’unione civile - , una alla Torre Saracena e una nei locali della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, ma è soprattutto la performance del Blu Suite Hotel a trainare il nuovo successo dei matrimoni celebrati presso le cosiddette ‘location alternative’: ben 22 quelli accolti dalla struttura di viale Pinzon, a cui si aggiunge un’unione civile.

“Se l’aumento dei matrimoni è in sé un dato incoraggiante”, evidenzia il primo cittadino, “motivo di soddisfazione è la crescita in generale di quel ‘prodotto wedding’ in grado di generare opportunità preziose non solo per il comparto ricettivo, ma anche per il mondo della ristorazione, i pubblici esercizi, i catering, le attività commerciali e le professionalità appartenenti a diversi settori, pensiamo ad esempio a parrucchieri, fiorai, maestranze legate alla musica e all'intrattenimento. Merita di essere sottolineato, non di meno, l’indotto analogo in tutto e per tutto che ruota attorno alle cerimonie celebrate presso la residenza comunale: spesso scelta come sede formale per dire ‘sì’, ma affiancata poi da un secondo momento, che sia un aperitivo, un ricevimento, una cena, la cui scelta ricade su attività e strutture del territorio. In poche parole, parliamo di un prodotto turistico a tutti gli effetti, strategico al pari di sport e fieristico in ottica di destagionalizzazione.”

Un legame, quello tra Bellaria Igea Marina ed il mondo che ruota attorno ai fiori d’arancio, al cui slancio ha contribuito proprio l’ampliamento delle location abilitate alla celebrazione delle cerimonie fortemente voluto negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale. Tra queste, lo stesso Blu Suite Hotel, che si è rapidamente affermato quale punto di riferimento del settore, non solo in ambito locale.

Come spiega la titolare Katia Foschi, l’identikit di chi sceglie Bellaria Igea Marina ed in particolare la struttura di famiglia, rimanda a “coppie del Nord Italia, provenienti dal milanese o dalla Brianza, ma anche dalla più vicina Emilia. Ciò che spinge i neo coniugi a volte è un legame pregresso con la città, ma spesso è, più in generale, il ricordo delle vacanze dell’infanzia o il fascino di una cerimonia sul mare. In alcuni casi, sono persone con precedenti matrimoni alle spalle, magari famiglie allargate con bambini: aspetto non banale perchè coerente con la vocazione di Bellaria Igea Marina e con quel target family che, come destinazione turistica, coltiviamo e curiamo con particolare attenzione. Un peso non trascurabile è poi dato dal passaparola: non è raro che ci contattino per le proprie nozze, invitati a precedenti matrimoni rimasti affascinati dalla cerimonia di amici o parenti a cui hanno assistito. Si è innescata così una dinamica virtuosa”, prosegue, “a cui certo contribuisce anche la disponibilità di Sindaco ed Assessori in qualità di celebranti, cosa molto apprezzata, che ci ha permesso di raggiungere nel 2025 le circa trenta cerimonie, comprese quelle ‘simboliche’ a seguito del rito in chiesa. Crediamo che l’indotto generato faccia bene a tutta la città, considerando che laddove possibile ci circondiamo di maestranze locali, dai parrucchieri ai fiorai, e che un matrimonio muove decine di persone: le quali magari scelgono di restare in città tre o quattro giorni e spesso si distribuiscono tra la nostra e altre strutture ricettive. Ora”, conclude, “si guarda con ottimismo al 2026, con ben 12 cerimonie già in programma al Blu Suite, la prima subito dopo Pasqua.”