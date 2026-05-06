Bellaria Igea Marina, ex alunni si ritrovano: Réunion per la terza elementare 1955-56

La nuova occasione dell’incontro era festeggiare la chiusura dell’anno scolastico 70 anni dopo

Adelante, con judicio. L’esortazione manzoniana è la migliore sintesi dello spirito con cui si sono re-incontrati gli ex compagni della terza elementare dell’anno scolastico 1955-1956 della scuola elementare G. Carducci di Bellaria.

L’avevano promesso e l’hanno fatto. Domenica 3 maggio nella stessa location dell’anno scorso (in campagna da Adriano) si sono ritrovati "i vegliardi giovanotti" che molto tempo fa erano bambini frequentanti la scuola elementare.

La nuova occasione dell’incontro era festeggiare la chiusura dell’anno scolastico 70 anni dopo con tanto di striscione e cartello che richiedeva di parlare solo il dialetto e chi non c’era come “Tado” titolare del ristorante di pesce “da Primo” di Igea Marina ha offerto una grande torta.

È stato un mix di festa di divertimento ed emozioni. Un percorso di memoria e di storia. Sono ritornati in mente i tanti ricordi dell’epoca scolastica: la spaziosa aula riscaldata con stufa a legna in terra cotta rifornita dal bidello Neo che a intervalli entrava nell’aula durante le lezioni. Il ricordo del maestro unico la nostra soggezione alla sua “autorità”. Il primo anno delle elementari passato ad imparare a fare le aste.

I ricordi scolastici poi si sono allargati alla storia di Bellaria Igea marina, ricordando quel 28 febbraio 1956 quando tutta la classe assieme alle altre del plesso Carducci era in piazza Matteotti alle celebrazioni della nascita del comune di Bellaria Igea Marina.

Anche l’appuntamento di quest’anno è stato uno di quei momenti che non si dimenticano perché per questi ex alunni ritrovarsi insieme è come riscoprire le proprie radici è un viaggio interiore che ti riconcilia con il tempo andato e ti fa star bene con te stesso. È per questo che l’appuntamento è già fissato anche per il prossimo anno.

Si ringrazia Paride Fantini