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Bellaria Igea Marina, festa dello sport: al Parco del Gelso un migliaio di partecipanti

Grande partecipazione, con bambini e ragazzi che hanno potuto conoscere e provare le attività di decine di associazioni e società sportive del territorio

A cura di Michela Alessi Redazione
28 settembre 2026 15:46
Bellaria Igea Marina, festa dello sport: al Parco del Gelso un migliaio di partecipanti - Foto di Alessia Bocchini
Foto di Alessia Bocchini
Bellaria Igea Marina
Attualità
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Un successo la Festa dello Sport andata in scena al Parco del Gelso. L'evento ha saputo mantenere fede allo spirito che ne ha animato l'organizzazione, ossia consegnare alla comunità un'occasione per stringersi attorno alle eccellenze sportive di Bellaria Igea Marina, farle conoscere e valorizzarle in un grande happening rivolto a tutti, con un occhio particolare verso i più piccoli.

Circa un migliaio coloro che non hanno voluto mancare all'appuntamento, un pubblico composto per la metà appunto da bambini e giovanissimi: platea numerosa che ha potuto avvicinarsi e toccare con mano le attività proposte da decine tra associazioni e società sportive, ma anche realtà legate a fitness e benessere.

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