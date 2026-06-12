Bellaria Igea Marina, formazione per dieci nuove guardie zoofile dell’Accademia Kronos

I volontari rafforzeranno la vigilanza ambientale sul territorio tra tutela degli animali e controlli sul decoro urbano

La residenza comunale di piazza del Popolo a Bellaria Igea Marina è stata sede ieri di un modulo di formazione in presenza, della durata di tre ore, che combinato alla formazione online porterà presto all’attestazione di dieci nuove guardie zoofile volontarie operanti in seno all’ Associazione Nazionale Accademia Kronos – sezione di Rimini. Tanti sono coloro che hanno preso parte ieri al modulo, tenuto dal Dirigente comunale Ivan Cecchini in qualità di formatore ed a margine del quale ha portato i suoi saluti anche il Sindaco Filippo Giorgetti.

Donne e uomini che, una volta completata la formazione, andranno così ad integrare l’organico di Vigilanza Zoofila Ambientale, composto da decine di unità, messo in campo dall’associazione; il quale si compone sia di Guardie Zoofile che di soci sostenitori con la qualifica di Osservatori Ambientali.

Le prime - gruppo in cui rientrano i dieci presenti ieri - in ottemperanza alla Legge 189/2004 hanno poteri di Agenti di Polizia Giudiziaria, accertamento e sanzionatorio, nell’ambito della protezione e della regolare conduzione degli animali d’affezione e circa il corretto conferimento dei rifiuti: sul territorio di Bellaria Igea Marina operano fruttuosamente da quasi quindici anni, contribuendo fattivamente a una vigilanza utile in ottica di decoro, tutela ambientale e vivibilità del tessuto urbano.