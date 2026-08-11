Bellaria Igea Marina, Forze Armate e dell’Ordine protagoniste di Bell’Italia 2026

Grande partecipazione a Bellaria per una giornata tra cerimonie, mezzi, simulazioni e musica dedicata a chi serve la comunità

Bellaria Igea Marina ha reso omaggio alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine con Bell’Italia 2026, l’iniziativa che sabato 8 agosto ha visto una grande partecipazione di pubblico in piazzale Capitaneria di Porto, trasformato per l’occasione in un punto d’incontro tra cittadini, istituzioni e operatori impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Fin dal pomeriggio, con l’apertura del Villaggio Espositivo alle 15, numerosi residenti e turisti hanno raggiunto l’area per conoscere più da vicino le diverse realtà presenti, osservando mezzi e dotazioni e assistendo alle simulazioni di attività. Un’occasione per scoprire il lavoro svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Alle 16 si è svolta la Cerimonia dell’Alzabandiera, uno dei momenti centrali della manifestazione. La giornata è poi proseguita con la visita istituzionale all’area espositiva, in programma alle 18.45, alla presenza del sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, insieme alle autorità e ai rappresentanti delle realtà coinvolte nell’iniziativa. La presenza del pubblico è rimasta significativa anche durante la serata, quando alle 21.30 la manifestazione ha lasciato spazio alla musica. Protagonista la voce di Chiara Pari, accompagnata al violino da Elisa Semprini e al sax da Luca Quadrelli.

A seguire, la Cerimonia dell’Ammainabandiera ha concluso la manifestazione, che si è protratta fino alle 23. Bell’Italia 2026 ha offerto così a Bellaria Igea Marina una giornata di incontro, conoscenza e condivisione, portando al centro dell’attenzione il ruolo delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine e il loro impegno quotidiano a favore della collettività. Una manifestazione che, grazie anche alla numerosa partecipazione di cittadini e visitatori, ha confermato l’interesse del pubblico verso le attività di chi opera ogni giorno per la sicurezza, la tutela e il servizio alla comunità.