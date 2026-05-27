Bellaria Igea Marina: presentato il programma dell’estate 2026 tra eventi, cultura e grandi spettacoli

Dal Teatro Apollo il lancio della stagione estiva: un calendario diffuso tra musica, sport, animazione e nuove rassegne per tutte le età

Al via l’estate di Bellaria Igea Marina, già simbolicamente inaugurata con la festa dedicata al nuovo lungomare “Igea Summer Opening”. Nella serata di martedì 26 maggio, presso il Teatro Apollo, è stato illustrato alla cittadinanza il ricco palinsesto di eventi che animeranno l’estate 2026 di Bellaria Igea Marina.

La presentazione è stata condotta dal presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi insieme al funzionario comunale dell’Ufficio Cultura Jessica Andreucci, dando voce ai vari aspetti che caratterizzano l’intrattenimento della città: divertimento, sport, animazione e cultura. I saluti iniziali sono arrivati dall’assessore al Turismo Milena Casali e dal sindaco, rivolti a tutti i presenti e con un sentito ringraziamento a chi ha collaborato alla realizzazione del programma.

Così il sindaco Filippo Giorgetti: «La presentazione degli eventi è avvenuta in un luogo iconico, il Teatro Apollo, che rappresenta la sintesi delle iniziative legate all’intrattenimento turistico e alla cultura. Il palinsesto sarà particolarmente esteso e ricco di appuntamenti. Per la creazione del programma estivo è stata messa in atto una sinergia tra eventi istituzionali, quelli di Fondazione Verdeblu, i contenitori on the beach e le realtà associative cittadine, per un’estate ricca di iniziative per tutti».

Una carrellata di eventi, illustrati giorno per giorno, con appuntamenti tradizionali e nuove proposte. Il primo appuntamento sarà la 34ª edizione della “Borgata che Danza”, dal 30 maggio al 2 giugno nel quartiere Borgata Vecchia.

Il mese di giugno si aprirà con “Enrico Ruggeri in Orchestra”, lunedì 1 giugno alle 21.30 in Piazzale Capitaneria di Porto, evento gratuito con il cantautore accompagnato da orchestra e band sotto la direzione del Maestro Dino Gnassi. La Notte Rosa sarà ricca di eventi con Carnevali in Rosa, DJ set e fuochi artificiali. Tra i momenti principali l’arrivo delle Frecce Tricolore con l’Air Show il 20 e 21 giugno.

Durante la settimana non mancheranno eventi per bambini con la Settimana rosa dei Bambini, tra trenini, ruota panoramica, cacce al tesoro e attività al vivaio. Il lancio sarà l’8 giugno in Biblioteca A. Panzini con la presentazione del libro “Vittorio e il bello del mondo”.

Il 18 giugno in Piazzale Don Minzoni si festeggerà Raffaella Carrà con “Fiesta! Tributo a Raffaella Carrà”. Torneranno poi appuntamenti come “Made in BIM”, l’Energy Boat, lo Sbarco dei Saraceni, Miss Mamma Italiana e i fuochi di Ferragosto. A fine agosto il porto canale ospiterà “Il Gusto del Porto” e a settembre “L’Oratorio in Festa”. Tra le novità 2026 le rassegne family friendly, “Nonno Banter – Giochi di strada”, “Piazza Meraviglia” e “Marea di Liscio”.

Infine, eventi musicali, sportivi e culturali animeranno tutta la stagione tra spiagge, teatri e spazi cittadini, con un programma diffuso su tutto il territorio.