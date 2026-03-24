Bellaria Igea Marina pronta alla primavera: verde curato in vista della Pasqua

Manutenzioni e nuove piantumazioni in tutta la città, dal lungomare ai quartieri, per accogliere al meglio la stagione turistica

Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere la bella stagione, che sarà costellata di eventi, a cominciare da quelli sportivi. Per abbellire la città, sono in corso le operazioni di riqualificazione del verde cittadino. "Il nostro patrimonio floreale è un fiore all’occhiello, che è valso a Bellaria Igea Marina, lo scorso ottobre, la vittoria su più fronti a Stratford, in Canada: dove la Città di Panzini ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia, su scelta del circuito Asproflor Comuni Fioriti, all’edizione 2025 di Communities in Bloom, primeggiando in un prestigioso contesto internazionale dedicato proprio alla sostenibilità ambientale, alle decorazioni floreali degli spazi pubblici, al decoro e al verde urbano", evidenzia l'amministrazione comunale.

“Sono in corso le attività di giardinaggio relative alle aiuole pubbliche, ossia pulizia, scerbatura e sostituzione delle piante che purtroppo non sono sopravvissute al rigido inverno”, il quadro fornito oggi dall’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. “Tra le zone particolarmente attenzionate l’Isola dei Platani, con l’introduzione di nuova corteccia e la valorizzazione delle specie botaniche di pregio presenti, nonchè viale Ovidio. Una zona questa, che ha visto la collocazione, già da febbraio, di alcune aiuole di piante stagionali per dare una nota di colore all'insieme, a cui seguirà questa primavera la nuova messa a dimora delle piante stagionali estive in tutte le numerose aiuole verdi".

È inoltre in fase di completamento il ciclo di potature per le siepi e per alberi ad alto fusto previste per quest'anno sui viali, “con l’intervento in via Tombesi che ad esempio sarà ultimato proprio in questi giorni. In corso poi gli sfalci nei parchi e nelle aree verdi, con priorità ai giardini dei plessi scolastici e a quelle zone dove, a macchia di leopardo, si vede l'erba già alta. Senza trascurare le pur importanti operazioni di sfalcio dell'erba che seguono il naturale calendario, da evidenziare come quest'anno siamo intervenuti, con attività straordinaria di potatura e appunto sfalcio, presso il parco della Torre Saracena.”

Per quanto riguarda i diserbi stradali, tenuto conto dell'avvio anticipato della stagione con la Pasqua al 5 aprile, “questi avverranno al bisogno, pensiamo in particolare ad alcune zone nevralgiche della fascia turistica e lungo via Ravenna, mentre presso quelle rotatorie che prevendono la collocazione di aiuole stagionali, si interverrà a maggio. Tra le altre zone degne di menzione la via Pascoli, dove manterremo l'impostazione consegnata nel progetto Verde Comune di Asproflor con nuova semina del prato fiorito dove previsto, e via Virgilio, dove già si è intervenuti in maniera importante sostituendo i pini, considerati elemento di pericolo, con un filare di trenta esemplari di ginko biloba".

“Si tratta per la gran parte di interventi condotti in sinergia e per opera di Anthea, mentre sul fronte dei lavori che non vedono coinvolta la nostra società in house, ricordiamo le riparazioni, la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei giochi per bambini nei parchi, in via di completamento questa settimana, nonchè la collocazione delle piante previste nelle nuove aiole di viale Ennio e nell'area verde all’incrocio tra via Italico e via Seneca", aggiunge.

Infine il pacchetto di interventi sul verde legati alla rigenerazione del lungomare di Igea Marina, che come annunciato sarà riaperto i prossimi giorni in vista proprio della Pasqua. “Laddove previsto in questa fase del progetto, già sono stati piantumati i nuovi alberi, a cui si unirà in tempi utili per le festività di inizio aprile la messa a dimora di altre aiuole”.