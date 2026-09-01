Bellaria Igea Marina, si cercano due nuovi istruttori per la Polizia Locale

Le domande aperte fino al 7 settembre

C’è ancora tempo sino a lunedì 7 settembre, per presentare domanda in relazione al concorso pubblico per esami, indetto dal Comune di Bellaria Igea Marina per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di due istruttori di vigilanza, da assegnare al Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

“Un’iniziativa concreta sul fronte della sicurezza resa possibile da un investimento importante da parte dell’Amministrazione”, aveva sottolineato il sindaco Filippo Giorgetti annunciando il concorso, spiegando come con esso l’amministrazione "rinnoverà sin da subito le risorse umane e professionali a disposizione del Comando di Polizia Locale e a servizio della città, guardando al contempo già a un futuro prossimo fatto di ulteriori implementazioni nella pianta organica della Polizia Locale".

Si tratta di due posizioni particolarmente appetibili anche da un punto di vista occupazionale: "In primo luogo, poiché legate a rapporti di lavoro a tempo indeterminato rivolti a una fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni; in secondo luogo, perché il concorso andrà a comporre una graduatoria la quale, oltre alla prime due posizioni, non è escluso che nel 2027 possa esprimere ulteriori assunzioni, visti i pensionamenti che interesseranno i prossimi mesi il corpo della Polizia Locale".

Il bando di concorso e tutti gli atti collegati sono consultabili integralmente online sul sito comunale istituzionale.