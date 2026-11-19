Bellaria Igea Marina si prepara al Natale: ecco il programma completo del BIM Christmas 2026

Dal 29 novembre al 10 gennaio eventi, musica, pista di pattinaggio, presepi e un Capodanno diffuso per animare le festività in città

Bellaria Igea Marina accende il Natale con il BIM Christmas 2026

Bellaria Igea Marina si prepara a vivere la magia delle festività con il ritorno del BIM Christmas 2026, il calendario di eventi che dal 29 novembre al 10 gennaio 2027 animerà la città con musica, spettacoli, tradizioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli. Il programma è stato presentato giovedì 19 novembre al Teatro Apollo, nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza, alla presenza delle istituzioni e di Fondazione Verdeblu, organizzatrice della manifestazione insieme all'Amministrazione comunale. Un mese e mezzo di appuntamenti pensati per trasformare Bellaria Igea Marina in un luogo di incontro e condivisione, con tante occasioni per vivere l'atmosfera natalizia e accogliere il nuovo anno.

Si parte il 29 novembre con l'accensione delle luminarie

L'apertura ufficiale del BIM Christmas è fissata per domenica 29 novembre, con la tradizionale accensione delle luminarie natalizie. Il ritrovo è previsto alle ore 16 in Piazzetta Fellini, lungo viale P. Guidi, sotto le Vele, dove si esibirà il Coro Le Allegre Note insieme a una sessantina di ragazzi. Alle 17 sarà il momento dell'accensione delle luci che illumineranno la città per tutto il periodo delle festività. A seguire, spazio alla musica con il concerto di Darma & i Riviera Boulevard e alla merenda offerta dalle Associazioni di categoria.

BIM Ice e La Serra, le attrazioni del Natale

Tra le attrazioni principali tornerà BIM Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Don Minzoni, nel cuore del centro pedonale. Uno spazio dedicato a famiglie, bambini e appassionati, dove divertirsi e condividere momenti di svago immersi nell'atmosfera delle feste. Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà invece La Serra, in piazza Matteotti: un'area ricreativa pensata per ospitare laboratori, attività, incontri e momenti di intrattenimento per tutte le età. La gestione sarà affidata alle numerose realtà associative e alle organizzazioni del territorio, che contribuiranno a rendere lo spazio un punto di riferimento durante le festività.

Christmas Jazz, la musica protagonista

La musica sarà uno degli elementi centrali del cartellone, con la rassegna Christmas Jazz, in programma dal 6 dicembre al 1° gennaio. Diversi punti spettacolo cittadini ospiteranno concerti e performance con sonorità jazz e proposte musicali differenti. Sul palco si alterneranno Duo Anna e Paolo Ghetti, Trio Michele Scucchia, EtnEnsEmble Open Music, Marching Band, Duo Nicoletta Fabbri e Mecco Guidi, Starlight Jazz Duo, Maria Pia Gobbi Duo ed Elisa Sedioli & Vociferando Band. Un percorso musicale che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il periodo natalizio, contribuendo ad animare le vie e le piazze della località.

Presepi di sabbia e tradizioni: gli appuntamenti di dicembre

Non mancheranno gli eventi legati alla tradizione natalizia. Sabato 5 dicembre alle 16.30 sarà inaugurato il tradizionale Presepe di Sabbia, allestito in viale A. Pinzon 159, all'altezza del Bagno 78, in piazza Alda Merini. Le monumentali sculture realizzate con la sabbia torneranno a offrire ai visitatori uno scenario suggestivo, confermando uno degli appuntamenti più attesi del Natale cittadino. La tradizione dei presepi proseguirà anche con Borgata Stella e gli storici Presepi nei tini, curati dal Comitato Borgata Vecchia e allestiti nell'area dell'ex scuola G. Carducci, in via Jonio. L'inaugurazione è prevista per l'8 dicembre alle 16.30. Lo stesso Comitato organizzerà inoltre il 29° Concerto di Fine Anno, intitolato “Emilia Rock Stars – Ligabue, Zucchero, Vasco Tribute Band Show”. L'appuntamento è per il 28 dicembre alle ore 21 al Palacongressi di via Uso 1.

Capodanno Diffuso: Bellaria Igea Marina festeggia in piazza

Uno dei momenti più attesi sarà la notte di San Silvestro, quando il Capodanno Diffuso trasformerà Bellaria Igea Marina in una grande festa a cielo aperto, con musica, concerti e DJ set distribuiti in diversi punti della città. La serata inizierà alle 20.30 a La Serra, in piazza Matteotti, con il Capodanno dei Bambini, animato dalla Combriccola dei Lillipuziani e da Mattia Vocalist. Dalle 23 la festa si sposterà lungo il viale pedonale P. Guidi, dove prenderanno il via concerti e DJ set per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte e all'arrivo del 2027. Tra i protagonisti della notte ci saranno Giuliano Palma, i Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist, Dj set Marea, Dj set La Fornace, DJ Face e Ghigo DJ e Noteitaliane. Per l'occasione anche la pista di pattinaggio BIM Ice resterà aperta per tutta la notte, offrendo un'ulteriore possibilità di divertimento durante i festeggiamenti.

Il 1° gennaio arriva la San Marino Concert Band

Il nuovo anno si aprirà ancora all'insegna della musica. Giovedì 1° gennaio alle ore 16, sul viale P. Guidi, all'angolo con via Pascoli, è in programma il concerto della San Marino Concert Band, diretta dal Maestro Dino Gnassi, con Chiara Bartoletti Stella voice. Un appuntamento pensato per inaugurare il 2027 con un momento musicale aperto alla cittadinanza e ai visitatori.

Epifania con Sonia Sox e la Befana

Il calendario del BIM Christmas 2026 si concluderà con gli appuntamenti dedicati all'Epifania. Il 6 gennaio alle ore 16 Piazzetta Fellini ospiterà il concerto di Sonia Sox, con un omaggio alle canzoni di Cristina D'Avena. Al termine dell'esibizione, le performers Alyssa e Valentina distribuiranno ai bambini le tradizionali calze della Befana. La giornata si concluderà a La Serra, in piazza Matteotti, con una merenda offerta dalle Associazioni di categoria.

Un Natale da vivere insieme

Con il BIM Christmas 2026, Bellaria Igea Marina propone un calendario articolato che intreccia musica, spettacolo, tradizione e intrattenimento. Dall'accensione delle luminarie agli appuntamenti di Capodanno, passando per i presepi, il jazz e le attività dedicate ai più piccoli, la città si prepara ad accompagnare residenti e turisti lungo tutto il periodo delle festività. Un progetto condiviso tra Amministrazione comunale, Fondazione Verdeblu, associazioni e realtà del territorio, con l'obiettivo di rendere il Natale un'occasione di partecipazione, socialità e valorizzazione della città.