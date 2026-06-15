Bellaria Igea Marina: sport, moda e solidarietà alle “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”

Alla 9ª edizione dell’evento firmato Te.Ma Spettacoli, le Mamme Miss provenienti da tutta Italia si sfidano tra prove sportive e sfilate

Organizzate dalla Società Te.Ma Spettacoli, esclusivista del concorso nazionale “Miss Mamma Italiana”, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e in collaborazione con Mattia Zamagni, agente generale Vittoria Assicurazioni, si sono svolte le “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”, giunte alla loro 9ª edizione.

“Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla 33ª edizione, è curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e patron della manifestazione, ed è riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme over 56.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne Onlus, associazione impegnata nella lotta contro l’endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi quattro milioni di donne fin dall’adolescenza. Per questo motivo è fondamentale promuoverne la conoscenza, così da favorire una diagnosi precoce in presenza di sintomi sospetti.

Tutte accomunate da un grande talento sportivo, le Mamme Miss provenienti da diverse regioni italiane e vincitrici delle passate edizioni del concorso si sono cimentate nelle diverse prove previste dalle “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”.

Le gare si sono svolte in due località della Riviera Romagnola. Sulla spiaggia di Bellaria si sono tenute la gara di tiri a canestro, la gara di bocce e la realizzazione di castelli di sabbia. A San Mauro Mare, invece, le concorrenti sono state protagoniste sulla pista del kartodromo “Mini Moto”, dove hanno disputato una prova a cronometro sui go-kart, e sul campo sportivo, impegnate nella gara dei tiri ai calci di rigore.

Non solo sport, ma anche moda. Le Mamme Miss hanno infatti sfilato nel dehor del bar La Perla, sul viale dei Platani di Bellaria, indossando gli abiti dell’atelier Via Torre 43 di Bellaria.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti e Barbara Semeraro.

La classifica finale

1ª classificata: Ketty Miozzo, 46 anni, educatrice di asilo nido di Curtarolo (Padova), mamma di Ester, 13 anni.

2ª classificata: Maria Russo Lacerna, 41 anni, imprenditrice di Campitello di Marcaria (Mantova), mamma di Giovanni e Aurora, di 14 e 7 anni.

3ª classificata: Valentina Federico, 35 anni, impiegata in un’azienda di pet food, di Mugnano di Napoli (NA), mamma di Heric di 3 anni.