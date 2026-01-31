Bellaria: il BIM Triathlon entra nel circuito dei Campionati regionali

L’appuntamento è per domenica 14 giugno 2026, con quartier generale a Bellaria Igea Marina

Il BIM Triathlon compie un salto storico: dalla prossima edizione la manifestazione diventa valida per l’assegnazione del Titolo di Campionato Regionale di Triathlon Olimpico. Un riconoscimento federale che premia il lavoro svolto in questi anni e certifica l’evento come tappa di riferimento del circuito regionale 2026.

L’appuntamento è per domenica 14 giugno 2026, con quartier generale a Bellaria Igea Marina. In programma la distanza olimpica (1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa), in un format pensato per valorizzare atleti di vertice e amatori, con servizi dedicati e un’organizzazione orientata a sicurezza, accoglienza e qualità complessiva dell’esperienza.

“Siamo davvero molto contenti di questo riconoscimento: per noi è un traguardo importante – dichiara Andrea Arcidiacono, presidente dell’ASD Elite Team Italia. – Il BIM Triathlon è una manifestazione ancora giovane, ma evidentemente i nostri progressi non sono passati inosservati. La passione, la voglia di crederci sempre e il lavoro di squadra ci hanno portato fin qui. Diventare prova valida per il Titolo Regionale è un riconoscimento prestigioso che rappresenta un upgrade significativo nel calendario della disciplina: è uno sprone per fare sempre meglio, far crescere ancora questo sport e diventare un elemento trainante anche per il turismo di Bellaria e della Riviera romagnola”.

Iscrizioni attive su Endu (quote progressive). Il BIM Triathlon 2026 è pronto ad alzare l’asticella: a Bellaria si corre non solo per il traguardo, ma per un titolo.