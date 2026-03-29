Bellaria, immobile confiscato alla mafia è ora "congelato". Il sindaco a Canale 5: "Assurdità burocratica"

Il Comune rischia pignoramento delle somme sui propri conti

Il sindaco Filippo Giorgetti parla a Canale 5, all'interno del telegiornale, in merito alla situazione dell'ex locanda confiscata nel 2017 a un imprenditore ritenuto in onore di 'Ndrangheta e oggi, dopo una riqualificazione, alloggio per persone diversamente abili. Nel 2019 l'Agenzia Nazionale beni sequestrati alla criminalità ha assegnato l'immobile all'amministrazione comunale, che ha investito 60.000 euro dalle proprie casse, completando la riqualificazione grazie a 300.000 euro di contributo regionale e 80.000 euro di contributi Pnrr. Nel febbraio 2024, un mese dopo l'inaugurazione, la Corte d'Appello di Catanzaro ha revocato la confisca. Ora il Comune deve restituire l'immobile, o pagare 400.000 euro, come riferito dal sindaco, che commenta: "Siamo stati lasciati soli in un'assurdità burocratica. Rischiamo il pignoramento delle somme sui conti del Comune"