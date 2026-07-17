Bellaria, inaugurata la nuova Casa di Comunità: ecco i servizi presenti

La seconda palazzina sarà ultimata nei primi mesi del 2027

È stata ufficialmente inaugurata oggi (venerdì 17 luglio) la nuova Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina. L'opera è stata realizzata in due fasi: un primo edificio, di due piani, per un costo di 1,8 milioni di euro coperti con fondi Pnrr, mentre il secondo stralcio dei lavori, a completamento, sarà finanziato con fondi ministeriali e proprio dell'Ausl per poco meno di 1 milione di euro. Il secondo stralcio prevede la realizzazione di una seconda palazzina, con risorse legate al “Fondo Kyoto” (quasi 1,5 milioni di euro) e superficie lorda di circa mq 480, con fine lavori prevista nei primi mesi dell’anno 2027.

"Una rigenerazione dell’attuale polo socio-sanitario, presente proprio di fianco alla residenza comunale, di fatto quasi raddoppiato in termini di dimensioni, così da ridisegnare l’offerta territoriale dei servizi sanitari e sociosanitari e di comunità, nell’ottica di una sempre maggiore prossimità. Ma non solo, perché uno degli obiettivi fondamentali che persegue la nuova Casa della Comunità è quello di costruire insieme a tutti i professionisti azioni concrete di salute e benessere per le persone e il territorio, per ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità di vita", spiega l'Ausl in una nota.

I servizi presenti

Questo è il quadro dei servizi attualmente presenti nella Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina.

Piano terra edificio pre-esistente

Centro di Assistenza Urgenza (Cau) con presenza di equipe medico-infermieristica aperto 7/7 giorni 12 ore, nei mesi estivi potenziamento orario apertura 16 ore. Dall’attivazione (20 maggio 2024) a domenica scorsa 12 luglio sono stati complessivamente 25.110 gli accessi, in media 32 al giorno, con un aumento il fine settimana e nei mesi estivi, in particolare per le presenze turistiche.

Centro Unico di Prenotazione (CUP) 6/7 giorni (dal lunedì al sabato).

Consultorio Familiare con presenza dell'ostetrica 2 giorni a settimana (mercoledì e venerdì) e presenza del ginecologo 3 giorni a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì).

Palestra per riabilitazione e fisioterapia e sala polivalente fisioterapista 4 volte alla settimana.

Pediatria di Comunità (vaccinazioni pediatriche) 2 giorni a settimana (lunedì e giovedì).

Postazione notturna Medico di Continuità Assistenziale.

Postazione di ambulanza a leadership infermieristica.

Primo piano edificio pre-esistente

Ambulatorio Vaccinazioni Adulti (UO Igiene e Sanità Pubblica) 1 volta a settimana (mercoledì).

Neuropsichiatria, servizi per autismo e Servizio Tutela Minori.

Ambulatorio infermieristico: 5 giorni a settimana (da lunedì al venerdì).

Ambulatori specialistici di cardiologia, pneumologia, diabetologia, odontoiatria, oculistica, fisiatria, urologia, otorino.

Servizi di psicologia, educatori e logopedia.

Distribuzione Farmaci (farmacia ospedaliera) 2 giorni a settimana (lunedì e giovedì).

Primo piano edificio con finanziamento PNRR

Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC). Sono sette quelli attivi nel territorio comunale. Ad oggi gli Infermieri di Famiglia e Comunità hanno in carico 387 persone, alle quali hanno erogato 2781 prestazioni IFeC. A questi si aggiungono, ad oggi, 142 pazienti seguiti come Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), attivo due ore 6 giorni a settimana (lunedì-sabato)

Infermiere gestione integrata patologia cronica: 3 giorni a settimana (mar-gio-ven).

Centro di salute mentale con psichiatra, infermieri e assistente sociale.

Ambulatorio psicologo alcol-fumo (SerDP): 1 giorno a settimana da settembre 2026.

Psicologia di Comunità: 3 giorni a settimana (lun-gio-ven).

Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario: assistente sociale un giorno a settimana (mercoledì).

Ambulatorio Medico di Medicina Generale: un giorno a settimana (mercoledì) presente un medico che opera anche all'esterno nell'ambito della propria medicina di gruppo.