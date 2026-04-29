Bellaria, inaugurato lo sportello gratuito per assistere le vittime di reato

All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto Giuseppina Cassone, il Questore Ivo Morelli e il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti

Oggi (mercoledì 29 aprile) è stato inaugurato a Bellaria Igea Marina lo sportello di orientamento per le vittime di reato, per assistere gratuitamente, e con la massima riservatezza, le persone che, dopo aver subito le conseguenze di un reato, sono alle prese con danni fisici, psicologici, economici ed emotivi. All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto Giuseppina Cassone, il Questore Ivo Morelli e il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti. Lo sportello aiuterà la persona vittima del reato a capire il percorso giusto e la indirizzerà verso i servizi giusti, di tipo legale, sanitario, psicologico o sociale. Sarà fortemente radicato nel territorio grazie alla fondamentale collaborazione di un'ampia rete istituzionale formata da Ausl Romagna, dai comuni e dalle polizie locali che compongono il coordinamento dell'Osservatorio Provinciale sulla Criminalità, le forze dell'ordine, l'ordine degli avvocati di Rimini e realtà del terzo settore. La rete sarà impegnata anche in azioni di sensibilizzazione e formazione culturale. Attraverso una pluralità di strumenti, dai percorsi formativi alle iniziative di divulgazione accademica e culturale, la comunità verrà coinvolta per sostenere una nuova consapevolezza sui diritti delle vittime, prevenire ogni forma di vittimizzazione secondaria, incentivare percorsi di giustizia riparativa.