Bellaria intitola una via a Silvio Berlusconi: arriva il via libera della Prefettura

Il tratto tra piazza del Popolo e via De Gasperi porterà il nome dell'ex premier

Silvio Berlusconi entrerà a far parte della geografia di Bellaria Igea Marina. Martedì sera il decreto prefettizio ha dato il via libera alla decisione presa dalla giunta nello scorso ottobre: intitolargli il tratto tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi. “Berlusconi ha segnato il suo tempo come pochi altri – dice il sindaco Filippo Giorgetti –. Oggi mancano la sua visione internazionale e la capacità di dialogare”.



Giorgetti richiama il Vertice di Pratica di mare, la stretta di mano tra George W. Bush e Vladimir Putin, il Consiglio Nato-Russia e “il lavoro per tenere aperti i canali tra Mosca e l’Occidente, oltre ai rapporti con la Turchia”. “Sapeva parlare con tutti, anche con interlocutori difficili. Una qualità che oggi sarebbe preziosa per l’Europa”. Lo riporta Il resto del Carlino Rimini.

Nonostante non siano ancora passati 10 anni dalla morte di Berlusconi, la giunta ha deciso di oltrepassare un ostacolo amministrativo e di servirsi di una deroga. Lo stesso iter era stato applicato nel 2022 quando il lungomare di Bellaria fu intitolato a Raffaella Carrà, morta l'anno precedente. “Era l’ultimo passaggio necessario – spiegano dal Comune –. La richiesta è andata avanti nei mesi e ora il procedimento è concluso”.

Il via libera arriva alla vigilia dell’inaugurazione della nuova Casa della comunità, fissata per domani alle 11. Il nuovo indirizzo sarà via Silvio Berlusconi 1. Il tratto non aveva un nome né civici. “Così nessuno dovrà cambiare indirizzo o rifare i documenti”.