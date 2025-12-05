Bellaria lancia il concorso anti spreco per le scuole: gli scarti diventano piatti creativi

Presentato il concorso “No Waste – Cucinare senza sprechi” per gli studenti degli Istituti Alberghieri della provincia di Rimini

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della riduzione degli sprechi alimentari attraverso la creatività in cucina e il rispetto delle materie prime. Ecco l’obiettivo del concorso “No Waste – Cucinare senza sprechi” rivolto agli studenti delle classi terze degli Istituti Alberghieri della provincia di Rimini, promosso dal Dipartimento Sanità Pubblica di Ausl Romagna in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina, in occasione del convegno dal titolo "La rivincita degli scarti - Verso un uso più consapevole del cibo" in programma mercoledì 10 dicembre al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina.

Proprio in questa cornice, con una conferenza stampa, è stata presentata l’iniziativa che muove da un dato di fatto: lo spreco alimentare rappresenta oggi una delle sfide più urgenti e attuali nel campo della sostenibilità. Ogni anno, tonnellate di cibo perfettamente commestibile vengono scartate lungo l’intera filiera produttiva e di consumo, con importanti conseguenze ambientali, economiche e sociali. Educare le nuove generazioni al valore del cibo e alla responsabilità verso le risorse del pianeta è una missione condivisa che unisce scuola, istituzioni e mondo professionale. In particolare il tema della sostenibilità alimentare è centrale nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. In quest’ottica nasce l’iniziativa che mira a promuovere la cultura dell’antispreco e valorizzare il talento degli studenti degli Istituti Alberghieri, chiamati a ideare e realizzare ricette creative a partire da ingredienti di recupero o eccedenze alimentari. Da regolamento, infatti, i partecipanti in rappresentanza della scuola di provenienza dovranno preparare in massimo 3 ore un piatto originale (antipasto, primo, secondo o dessert) utilizzando ingredienti di recupero, avanzi o scarti comunemente non valorizzati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Una giuria composta da chef professionisti, docenti ed esperti di sostenibilità valuterà i progetti in base a: originalità del piatto e uso creativo degli ingredienti di recupero; equilibrio nutrizionale; presentazione estetica; chiarezza della scheda tecnica; coerenza con il tema “No Waste”.

I premi (buoni da 150 euro per l’acquisto di materie prime da utilizzare nel proprio istituto) saranno assegnati ai piatti secondo i seguenti criteri: presentazione estetica; originalità e uso creativo degli ingredienti; coerenza con la tematica antispreco. La competizione finale avrà luogo al Palacongressi di Bellaria Igea Marina mercoledì 10 dicembre (dalle ore 9 alle 12), con premiazione al termine del convegno ‘La rivincita degli scarti - Verso un uso più consapevole del cibo" che si svolge in contemporanea al Palazzo del Turismo.