Bellaria, maxi sequestro sulla spiaggia: 135 pezzi, soprattutto borse contraffatte

"Tolta linfa a un mercato nero e irregolare", evidenzia l'assessore Monticelli

La Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha sequestrato sull'arenile 135 oggetti di pelletteria risultati contraffatti, in particolare imitazione di borse di noti marchi di moda. Rinvenuti anche suppellettili e bigiotteria. L'intervento rientra nell'ambito delle attività antiabusivismo commerciale condotte durante tutto il corso della stagione estiva, con pattugliamenti a cadenza stretta, in molti periodi addirittura quotidiana e talvolta su doppio turno, degli oltre sette chilometri di arenile di Bellaria Igea Marina. “Una serie di servizi che hanno permesso di sottrarre alla vendita abusiva migliaia di oggetti - spiega l'Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli - e quindi togliendo linfa a un mercato nero e irregolare che ruota attorno a marginalità e sfruttamento, oltre che danneggiare enormemente i commercianti per bene. Attività svolte in borghese, un aspetto chiave quest’ultimo alla base del buon esito delle stesse: che proseguiranno per tutto il mese di settembre, tenendo la barra alta nella lotta al commercio abusivo".