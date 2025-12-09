Bellaria, parcheggi gratuiti per le feste in via Metauro e viale Paolo Guidi

“Un misura concreta, con cui intendiamo tendere una mano e sostenere le attività commerciali", spiega l'amministrazione comunale

Decine di parcheggi gratuiti tutti i giorni di queste festività, dislocati in due delle aree maggiormente utilizzate da chi raggiunge in auto il centro di Bellaria Igea Marina: è questo uno dei provvedimenti varati dalla Giunta, con l’espressa volontà di agevolare e favorire la frequentazione di viale Paolo Guidi e delle strade limitrofe. Provvedimento già in vigore dallo scorso sabato e che resterà valido sino a martedì 6 gennaio incluso. Le due zone di parcheggio oggetto di provvedimento, che quindi già sono gratuite e lo saranno tutti i giorni per circa un mese, sono quella di piazza Di Vittorio e quella di via Metauro. Nel primo caso, un’area ad alta frequentazione, in cui si trovano ed esempio gli uffici postali, prossima a via Ionio e a piazza Matteotti; nel secondo, la strada che corre a monte della ferrovia, per tutto il tratto in cui è possibile la sosta tra piazzale Gramsci e via Pascoli: luogo di sosta utile per raggiungere la Stazione di Bellaria, la Biblioteca Comunale e, ovviamente, le attività commerciali di viale Paolo Guidi, oltre che ad esempio via Roma, via Perugia e la stessa via Pascoli.

“Un misura concreta, con cui intendiamo tendere una mano e sostenere le attività commerciali e tutti i pubblici esercizi che insistono sull’Isola dei Platani e, in generale, nel centro di Bellaria. Un’iniziativa che si unisce alle tante installazioni che animeranno durante le festività questa zona nevralgica per la vita economica e sociale della nostra comunità, penso ad esempio alla pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Don Minzoni o alla Christmas Space di piazza Matteotti”, spiega l’assessore alle attività economiche Milena Casali.

“Importante sottolineare - prosegue l’assessore - come l’iniziativa e la scelta delle aree interessate siano frutto di una positiva concertazione con le associazione di categoria, nel contesto del più generale, fruttuoso percorso di confronto che vede fianco a fianco rappresentanze economiche e Amministrazione Comunale. In nome proprio della volontà di sostenere le stesse ed il commercio di prossimità, tanto tra i nostri concittadini quanto nei confronti degli amici che intendono scegliere Bellaria Igea Marina per una passeggiata e per lo shopping provenendo dalle località limitrofe".