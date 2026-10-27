Bellaria piange Claudio Urbinati, storico fondatore del Bellaria Basket

Figura di riferimento per la società sportiva e il mondo del volontariato, ha dedicato la vita alla comunità

E' morto Claudio Urbinati, uno dei soci fondatori del Bellaria Basket, membro del consiglio direttivo e figura fonamentale nella storia del sodalizio. La città di Panzini è in lutto dopo aver perso una persona che ha speso la vita per la comunità.

Venuto a mancare nella giornata di giovedì scorso, ne piange la scomparsa anche la parrocchia igeana e più in generale il mondo del volontariato. «Ai famigliari le nostre più sentite condoglianze - affermano dal Bellaria Basket - Riposa in pace, Claudio».