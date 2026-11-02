Bellaria piange Emanuele Morri, lo zio "Mela" di Mattia Zaccagni

Storico albergatore, aveva 68 anni. Il nipote gli aveva dedicato un gol contro il Sassuolo: "Mi hai insegnato a combattere".

La maglietta mostrata davanti alle telecamere dopo il gol contro il Sassuolo, con quella scritta semplice e carica di affetto: "Non mollare zio Mela". Mattia Zaccagni aveva scelto così di stare vicino a Emanuele Morri, 68 anni, storico albergatore di Bellaria e zio materno del capitano della Lazio, scomparso ieri dopo una lunga malattia.

Morri, conosciuto da tutti come "Mela", era il titolare dell'hotel Columbia e faceva parte di una famiglia che da generazioni lavora nell'ospitalità a Bellaria. Figlio di Ermanno, morto nel 2023, era fratello di Chiara, madre di Zaccagni, e di Alessandra, Umberto e Andrea. Lascia la figlia Vittoria e la mamma Nella. Il legame con il nipote era profondo. Dopo aver segnato il quarto gol della Lazio nella partita contro il Sassuolo, martedì scorso, Zaccagni aveva mostrato la dedica sulla maglietta e spiegato in diretta televisiva: "È per mio zio che non sta passando un bel momento". Finita la partita, era tornato a Bellaria per trascorrere del tempo accanto a lui.

Ieri, prima della sfida contro il Cagliari, il calciatore ha affidato ai social un lungo ricordo, fatto di piccoli episodi familiari e parole che raccontano un rapporto speciale. "Mi hai insegnato a combattere. La tua bontà e la tua leggerezza anche nei momenti più difficili mi hanno aiutato e fatto capire tante cose", ha scritto. Poi il pensiero per quei messaggi che arrivavano dopo ogni partita: "Così corti, ma così veri". Zaccagni ha ricordato anche le visite a casa dello zio, quando gli mostrava con orgoglio la sua collezione di maglie da calcio, i modellini delle automobili e i fumetti. Oggetti e ricordi che adesso acquistano un significato diverso. "Ci sono persone che ti cambiano la vita, ti lasciano ricordi indelebili e quando non ci sono più continuano a vivere dentro di te", ha aggiunto il capitano biancoceleste.

Parole di dolore anche dalla figlia Vittoria, che sui social ha salutato il padre con una dedica: "Rimani per sempre l'amore più grande della mia vita. Ti amo babbone". Tra gli ultimi pensieri lasciati da Morri c'è invece una frase che sembra oggi assumere il peso di un congedo: "È l'ora! Cala il sipario. Gli attori si struccano e guardandosi allo specchio vedono scendere gocce di lacrime con i colori dell'estate".

L'ultimo saluto a Emanuele Morri sarà domani, alle 14.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria.