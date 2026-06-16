Bellaria più vicina all'Arma: in spiaggia un'area riservata ai Carabinieri e alle loro famiglie

Il lido è stato collocato di fianco al circolo velico

Si terrà nella giornata di oggi (16 giugno) alle 18, a Bellaria Igea Marina, la cerimonia di inaugurazione del “Lido del Carabiniere”, uno spazio sulla spiaggia riservato al personale dell'Arma dei Carabinieri e alle loro famiglie, all'altezza di viale Pinzon, di fianco al circolo velico. Alla cerimonia interverranno diverse autorità civili, militari e rappresentanti delle Istituzioni. Attesi il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, il Capo di Stato Maggiore, Colonnello Mario Polito, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge e il Comandante della locale Stazione dell’Arma, Luogotenente Carica Speciale Luigi Migliore. "Nel corso dell’evento, particolare e sentita riconoscenza sarà espressa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, rappresentata nell’occasione dal primo cittadino Filippo Giorgetti. Il dialogo costante, l’attenzione istituzionale e il convinto spirito di collaborazione garantiti dall’Ente hanno infatti accompagnato e sostenuto tutte le fasi realizzative dell’opera, rivelandosi determinanti per il raggiungimento di questo significativo risultato", è quanto diffuso in una nota dell'Arma.