Bellaria sceglie l'agenzia per la sua promozione turistica: si punta su Italia e 4 Stati esteri

Sarà l’Agenzia cesenate Mzds a raccontare la città, che cerca di definire un proprio marchio di identità

Bellaria Igea Marina ha avviato da circa un anno, insieme ad Albergatore Pro, un percorso strutturato di analisi e costruzione di un proprio marchio di identità, con l’obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "di definire in modo chiaro i pilastri della destinazione turistica e la sua espressione territoriale". Il secondo passo di questo progetto è rappresentato dall’inserimento e dal coordinamento di una nuova agenzia di comunicazione, che accompagnerà la città nella definizione e nella promozione dell’immagine di Bellaria Igea Marina.

Al termine della procedura di selezione, è stata individuata l’agenzia Mzds, Manzi e Zanotti Design Studio, che affiancherà la città nella progettualità del nuovo piano di destinazione. L’agenzia di Cesena si occuperà anche delle campagne digitali e degli investimenti pubblicitari, con sponsorizzazioni geolocalizzate sia in Italia sia sui principali mercati esteri: Germania, Francia, Svizzera e Austria.

"Con intenso lavoro in sinergia fra l’Assessorato al Turismo, capitanato da Milena Casali e da Fondazione Verdeblu, con il presidente Paolo Borghesi, si sta strutturando una nuova linea di comunicazione per il posizionamento della nostra città sul mercato turistico, ed in particolare per rafforzare la brand identity legata al no turismo per le famiglie - Spiega il sindaco Filippo Giorgetti -Abbiamo dunque identificato Mzds come nuovo partner per rafforzare la presenza della destinazione sui mercati nazionali e internazionali, e per consolidare le attività di comunicazione digitale. Si tratta di una collaborazione che ci consentirà di valorizzare in modo più efficace le potenzialità turistiche e la capacità di accoglienza della città".

"Il progetto - entra nel dettaglio l'amministrazione comunale - prevede la realizzazione di un racconto continuativo e strutturato della città, attraverso video emozionali, immagini iconiche e contenuti dedicati. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della destinazione e proporre una narrazione coordinata dell’identità territoriale di Bellaria Igea Marina".

A supporto della strategia di sviluppo della destinazione, l’agenzia Manzi e Zanotti Design Studio coordinerà la produzione dei contenuti e la gestione operativa della comunicazione digitale. "La scelta ricade su un partner con oltre venticinque anni di esperienza nella comunicazione visiva e nel branding territoriale, già attivo in progetti dedicati alla valorizzazione di destinazioni turistiche", chiosa l'amministrazione comunale. L’agenzia metterà a disposizione competenze consolidate nella narrazione dei territori, nell’elaborazione di identità visive e nella costruzione di percorsi comunicativi integrati.