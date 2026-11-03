Basket DR2 Bellaria sgambettato dal Grifo, Coriano corsaro a Russi

Basket 2000 ko in casa per mano della Compagnia dell'Albero



Risultati e classifica del girone F di DR2

SPORTING CLUB CATTOLICA – TIGERS BK 2014 38 – 75

(4-25; 15-36; 25-48)

Cattolica: Lorenzi 2, Perazzini 3, Broccoli 2, Morandi 3, Spadoni, Di Sciullo 11, Simoncini Fuzzi

4, Siracusa 8, Carnevali, Curti 1, Vincenzetti, Bernardini 4. All. Cotignoli.

Tigers Forlì: Totaro 6, Bocchini 8, Coralli 9, Ruffilli 4, Poni 6, Troisi 16, Petrini 2, Mariani 6,

Gavelli 11, Zoboli 7. All. Valgimigli.

A.I.C.S. BASKET – LIVIO NERI 82 – 66

(24-16; 41-31; 68-47)

Aics Forlì: Adamo 10, Sirri, Perugini 5, Bosi 5, Gasperini G. 15, Gasperini A., Giunchi 9,

Scozzoli 5, Spagnoli 2, Squarcia 6, Quercioli 4, Saragoni 21. All. Iarocci.

Cesena: Amadori 4, Zampa, Matteucci 6, Ricci 8, Placucci 12, Castagnoli 5, Menichetti 2,

Mbaye Diop, Rufolo 5, Scaccabarozzi 16, Montanari 8, Orioli. All. Neri.

BASKET RICCIONE – VILLANOVA BASKET TIGERS 65 – 78

(16-11; 25-35; 50-43)

Riccione: Martini 5, Casadei Massari 8, Del Fabbro 16, Ka 13, Gardini, Bacchini, Maioli 14,

Borla, Calegari 9. All. Brienza.

Villa Verucchio: Montemaggi ne, Deluca 2, Buo 11, Zannoni 32, Di Giacomo, Ardini ne, Borella

ne, Tamburini 7, Ceccarelli 5, Campidelli 9, Bollini 12. All. Ravello.

BELLARIA BASKET – GRIFO BASKET 1996 68 – 73

(17-19; 36-31; 54-50)

Bellaria: Donati 6, Lucchi, Rossi 8, Naccari 15, Prati, Capucci 8, Torroni, Del Turco 12, Morara

9, Shehi, Guarnaccia 3, Innocenti 7. All. Evangelisti.

Grifo Imola: Bassi, Resta 2, Melandri 8, Succi 2, Boero 21, Franchi 10, Albonetti 13, Frassineti,

Franzoni 6, Idrizaj, Ceccolini 11, Camorani. All. Vespignani.

La Grifo torna alla vittoria contro una squadra ben organizzata e con giocatori forti ed

esperti. L’inizio e favorevole a chi viaggia e gli imolesi chiudono con un possesso di vantaggio il

primo quarto. Nel secondo periodo, i padroni di casa fanno sentire la loro forza e ribaltano la

partita. Al rientro dagli spogliatoi la gara è in perfetto equilibrio. Nell’ultimo quarto capitan

Boero (10 punti nel quarto con 5 decisivi liberi nel finale) prende in mano la squadra e la porta

alla vittoria. La squadra ha messo in campo la giusta energia sia nei “vecchi” che nei “giovani”.



BASKET 2000 – COMPAGNIA DELL’ALBERO 52 – 64

(16-17; 29-31; 38-45)

San Marino: Palmieri 10, Stefanelli, Falcioni 5, Ronci 9, Lettoli 9, Raschi 9, Onofri 3, Liberti 1,

Fiorani 6, Taddei, Cecchetti, Cenni. All. Del Bianco.

Ravenna: Licchetta 2, Bomben 2, Kertusha 5, Polyeschuk 12, Mularoni, Montaguti 10, Saviotti

7, Matrone 5, Cavallari, Chiarini, Costantini 11, Pietrini 10. All. Senni.

BASKET CLUB RUSSI – SAFETY CAR CORIANO 64 – 69

(14-21; 34-40; 55-56)

Russi: Barlotti, Basaglia 3, Rosetti 7, Bamba 6, Ceccarelli 3, Venturini M.N. 2, Rosti, Morigi 8,

Ravaioli 18, Galletti 11, Brignani 6, Montanari ne. All. Venturini M.

Coriano: Ottaviani 20, Bedetti 16, Vettori 12, Russu 6, Giuliani 4, Della Rossa 4, Botteghi 3,

Ramilli 3, Jovanovic, Ghiggini, Manfroni, Mariotti. All. Middleton.

CLASSIFICA

Tigers Villa Verucchio 8; Basket 2000 San Marino, Lions Coriano, Compagnia dell’Albero

Ravenna 6; Riccione, Bellaria, Grifo Imola, Tigers Forlì, Aics Forlì 4; Russi 2; Livio Neri Cesena,

Cattolica 0.