Bellaria si prepara ai festeggiamenti per Carnevale e San Valentino

La sfilata in maschera delle Scuole e il "Carnevale a Palazzo" animeranno la città

A Bellaria Igea Marina, la Festa di San Valentino quest’anno si arricchirà di un ulteriore momento di festa: la sfilata in maschera delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. I festeggiamenti iniziano quindi sabato 14 febbraio in Piazza Matteotti, alle ore 14.30, con il “Carnevale in Piazza”: la coloratissima sfilata in maschera animerà il viale pedonale P. Guidi con musica, intrattenimento e una merenda offerta a tutti i bambini partecipanti; infine, i gruppi mascherati più originali saranno premiati. L’invito a partecipare al corteo mascherato è rivolto a tutti coloro che amano le atmosfere carnevalesche, in particolar modo ai bambini delle scuole, delle parrocchie e delle associazioni di Bellaria Igea Marina, iscrivendosi a Fondazione Verdeblu (0541 346808 – [email protected], orari d’ufficio dal lunedì al venerdì 9.00–17.00). L’evento, a partecipazione gratuita, è frutto dell’unione organizzativa di Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e la collaborazione della Pro Loco di Bellaria Igea Marina, AIA Federalberghi, BIM Imprese Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato, scuole e parrocchie di Bellaria Igea Marina.

Martedì 17 febbraio, invece, il Carnevale si trasferirà presso le sale del Palacongressi di Bellaria Igea Marina dalle ore 15.00 con il “Carnevale a Palazzo”: un pomeriggio di festa e convivialità a cura del Centro Sociale Altamarea e di Fondazione Verdeblu, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione del Palacongressi di Bellaria Igea Marina, della Pro Loco, di AIA Federalberghi, BIM Imprese Confcommercio, Cooperativa Bagnini e Confartigianato. L’invito è rivolto ai più grandi, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che amano festeggiare il Carnevale con balli e musica in sala; previsto un ricco buffet a cura dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Bellaria e una lotteria a premi. L’ingresso è gratuito e il ritiro dei biglietti avverrà presso il Centro Sociale Altamarea tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 17.30; il biglietto d’invito garantisce l’accesso, mentre chi ne è sprovvisto potrà entrare fino a esaurimento posti.