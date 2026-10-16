Bellaria, vende cocaina in strada: arrestato un ventenne

Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose a un 41enne. Nella sua abitazione trovate altre 30 dosi e 2780 euro in contanti. Disposti i domiciliari.

Una cessione di cocaina in pieno centro, poi la perquisizione a casa, dove i carabinieri hanno trovato altre 30 dosi della stessa sostanza e 2.780 euro in contanti. Un ventenne residente a Bellaria Igea Marina è stato arrestato dai militari della locale Stazione con l'ipotesi di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato sorpreso mentre consegnava una dose a un uomo di 41 anni proveniente dal Cesenate. Quest'ultimo è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Rimini come assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. Dopo aver assistito alla cessione, i carabinieri hanno esteso i controlli all'abitazione del ventenne. Durante la perquisizione, le altre dosi di cocaina sono state rinvenute nelle tasche di un giubbotto, mentre il denaro era custodito nell'armadio della camera da letto. Secondo gli investigatori, i contanti sarebbero riconducibili all'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, la situazione è stata sottoposta all'autorità giudiziaria di Rimini, che ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata del 16 ottobre. L'ipotesi di reato contestata è quella di spaccio di sostanze stupefacenti.