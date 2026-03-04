Bellaria, weekend 8 marzo dedicato allo shopping: tre giorni di acquisti a prezzi scontati

Dalle 9 alle 19, dal 6 all'8 marzo, l’Isola dei Platani si anima con il Bellaria Street Market

Dal 6 all'8 marzo torna il Bellaria Street Market, dalle ore 9 alle ore 19, all'interno del centro commerciale naturale dell'Isola dei Platani. In occasione della Festa della Donna, i commercianti proporranno sconti fino al 70%. "Saranno tre giorni speciali e super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano", spiegano gli organizzatori. Inoltre, durante tutte le domeniche, in concomitanza al Mercatino a Km 0, ritornano le domeniche Expo: 15-22-29 marzo, 12-19-26 aprile e 3-10-17 maggio. Un’occasione anche per una passeggiata all’aperto, approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti che espongono la locandina apposita.