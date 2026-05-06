Bellariva Calcio, arrivederci alla Promozione dopo tre stagioni

Fatale la sconfitta nell'ultima giornata con il Bellaria

Dopo tre stagioni si ferma il cammino del Bellariva nel campionato di Promozione. Fatale, domenica scorsa, la sconfitta casalinga con il Bellaria Igea Marina: i ragazzi allenati da Achille Fabbri hanno conquistato il playout con il Gambettola, il Bellariva, penultimo con 29 punti, è caduto in Prima Categoria. Nel 2023-2024 il Bellariva, in Promozione, chiuse addirittura al sesto posto con 49 punti, alla pari del Misano e dietro allo Spiv, unica squadra rimasta in categoria. A parte il Cattolica secondo, costretto a ripartire dalla Terza, il Faenza, la Fratta Terme e la Sampierana oggi giocano in Eccellenza. L'anno scorso il Bellariva si è salvato ai playout con il Forlimpopoli, dopo aver chiuso il campionato al quartultimo posto con 31 punti. Quest'anno non sarebbero bastati: Bagnacavallo e Bellaria infatti hanno chiuso a 32. I ragazzi allenati da Denis Morolli hanno comunque onorato il campionato fino all'ultimo, segnalandosi come squadra magari di non eccelsi valori tecnici, ma di elevato agonismo, compatta e con una complessiva solidità difensiva. Si ripartirà dunque dalla Prima Categoria, con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo e con un’identità ben definita, fatta di compattezza e spirito di sacrificio. La "mestizia" (termine letterale) affidata al breve post social di fine stagione lascia già spazio alla voglia di riscatto: una passione che in casa Bellariva non è mai mancata e che resta il punto fermo da cui ricominciare, incarnata da figure come il dirigente Cece Giovanardi, sempre presente in prima linea, in casa e in trasferte.