Bellariva, vie Melucci e Campanella sommerse dai rifiuti: i residenti chiedono fototrappole

La segnalazione di un lettore di Altarimini

Un lettore di Altarimini ha segnalato alla nostra redazione le condizioni di degrado in cui versano le vie Melucci e Campanella, nella zona di Bellariva di Rimini, dove risiedono circa settanta famiglie.

Da tempo, infatti, i cittadini lamentano il continuo abbandono di ramaglie e rifiuti accanto all’area dei cassonetti, una situazione che non solo deturpa la zona ma favorisce la proliferazione di topi e rende difficile il conferimento dell’immondizia, spesso a causa dei contenitori costantemente pieni.

I residenti spiegano di aver segnalato più volte la problematica a Hera e all’Ufficio URP del Comune di Rimini, ma, nonostante le risposte ricevute, lamentano la mancanza di interventi concreti.

La richiesta avanzata dai cittadini è duplice: aumentare il numero dei cassonetti e installare fototrappole, per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti e sanzionare chi trasgredisce.