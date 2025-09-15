Bentornati in aula: prima campanella per oltre 24mila studenti riminesi

Sindaco e Vice Sindaca inaugurano l’anno scolastico in visita nelle scuole del territorio

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, oltre 24.000 studenti riminesi tornano oggi tra i banchi. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vice Sindaca (con delega alle politiche educative) Chiara Bellini hanno visitato alcune scuole del territorio, scelte in modo simbolico per rappresentare l’intera comunità scolastica riminese, portando il saluto dell’Amministrazione comunale a bambine e bambini, alunne ed alunni, famiglie e personale educativo.

Le tappe della visita istituzionale hanno toccato la scuola primaria Decio Raggi – Istituto Comprensivo Alighieri, insieme alla nuova dirigente Silvia Angeli -, la scuola dell’infanzia comunale Il Borgo – nel borgo San Giuliano - , il nido d’infanzia Bruco Verde – la cui gestione è tornata dall’ ASP Valloni Marecchia a gestione comunale diretta dal 2025/2026 -e la scuola dell’infanzia Acquamarina – parte dell’Istituto Comprensivo Fermi, con la dirigente Myriam Toccafondo e la visita dell’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli - che ha poi accompagnato il sindaco nella scuola primaria Boschetti Alberti (presente la dirigente scolastica, Lara Verzola), oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

Nel loro saluto, il Sindaco Sadegholvaad e la Vice Sindaca Bellini hanno ribadito “la centralità della scuola come luogo di comunità, inclusione e crescita”, ringraziando tutte le operatrici e gli operatori, il personale educativo e ausiliario, i docenti e i dirigenti scolastici “per il loro lavoro quotidiano, la dedizione e l’impegno costante nel garantire un ambiente accogliente, stimolante e sicuro per le nuove generazioni”. Un riconoscimento che sottolinea il valore della scuola pubblica come pilastro fondamentale della coesione sociale e dello sviluppo del territorio.