Motogp Bezzecchi batte Marquez ed è in pole position in Qatar

Si prospettano due gare molto equilibrate, con Aprilia e Ducati entrambe competitive

Un super Bezzecchi centra la pole in Qatar, nel terzultimo weekend della stagione, precedendo il leader della classifica Marc Marquez. Sono i due piloti i favoriti per le due gare, la sprint in programma oggi alle 17 italiane e la gara lunga di domani. Marc Marquez può anche pensare di gestire il suo vantaggio, visto che il secondo in classifica Martin è solo undicesimo. Tornando al Bez, qualifiche strepitose con il tempo di 1'50''028, con un buon distacco di oltre 2 decimi rifilato a Marquez, apparso comunque in buona forma. Ducati e Aprilia sembrano entrambe competitive sul circuito di Lusail: Di Giannantonio è terzo davanti a Raul Fernandez e Pecco Bagnaia. Sesto l'altra Trackhouse, guidata da Ogura. Completano la top 10 Zarco, Acosta, Aldeguer ed Enea Bastianini.